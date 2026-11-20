Tricolorii au avut noroc la tragerea la sorți, iar la baraj vor întâlni Estonia, o adversară inferioară cel puțin teoretic.

Bogdan Lobonț: ”Pe hârtie suntem favoriți, dar e fundamental cum vom ajunge la meci!”

Bogdan Lobonț crede că România este favorită la barajul cu Estonia, cel puțin ”pe hârtie”. Fostul mare portar crede însă că totul va depinde în ce formă se vor afla tricolorii în luna martie, atunci când se va disputa dubla de baraj.

Este important ca jucătorii echipei naționale ”să aibă minute în picioare”, lucru care nu s-a întâmplat la ultimele acțiuni ale echipei naționale, așa cum a fost în cazul lui Dennis Man sau al lui Ianis Hagi. Lobonț crede că este foarte important felul în care va decurge perioada de mercato de iarnă pentru unii dintre jucătorii echipei naționale.

”Eu cred că e o tragere la sorți bună, nu avem multe partide împotriva Estoniei. Sunt patru. Depinde cum vor ajunge jucătorii noștri la acel meci din martie. Va fi perioada de mercato din ianuarie. Vor fi doi-trei, sper că nu mai mulți, care vor schimba echipa. Este fundamental cum vom ajunge noi la meci. Pe hârtie, cred că suntem favoriți, avem prima șansă la calificare”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.