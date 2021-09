”Trebuia să ne luăm revanșa”. Stanciu, prima reacție după ce a reușit un gol și un assist cu Islanda

Nicolae Stanciu, a oferit primele declarații după meciul cu Islanda.

Nicolae Stanciu a reușit să marcheze în meciul cu Islanda, încheiat cu scorul de 2-0, iar România continuă să spere la o calificare la Campionatul Mondial.

Mijlocașul a fost și anul trecut în Islanda, la meciul pierdut de România cu 2-1, în cadrul barajului de calificare la Campionatul European. ”Trebuia să ne luăm revanșa”, spune Stanciu, care nu mai marcase pentru România de aproape trei ani.

„Înseamnă enorm, având în vedere că anul trecut nu am câștigat aici, am vorbit mult între noi despre acea partidă, chiar dacă jucăm într-o competiție diferită față de cea de anul trecut, ne-am dorit foarte mult să câștigăm, în primul rând pentru noi. Chiar dacă au fost mulți băieți noi, care n-au prins meciul de anul trecut. Trebuia să ne luăm revanșa, dar cred că era mai important să câștigăm pentru a mai spera la calificarea la Mondiale.

Ne-a motivat cu siguranță (n.r. - meciul de anul trecut). Nu știu dacă am fost mai mult de jumătate din lotul actual anul trecut aici. Am suferit anul trecut când nu am reușit să câștigăm aici, toți ne dorim să ajungem din nou acolo. Este un schimb de generații, sunt jucători tineri foarte buni care vin din spate. Facem tot posibilul să-i integrăm, să se simtă în largul lor. Trebuie să avem mare grijă de ei. Sunt printre cei mai buni fotbaliști ai Românei, merită să fie aici, viitorul nostru sună bine cu ei.

Astăzi am făcut un meci destul de bun. Nouă ne dădea șanse foarte puțină lume. Cred că lumea se aștepta să pierdem aici. Ne bucurăm pentru cei tineri care au venit. Victoria a fost pentru noi, asta am vorbit între noi. Toate golurile mele sunt pentru fetița mea”, a spus Stanciu.

Clasamentul Grupei J, după patru etape.

1. Armenia 10p

2. Germania 9p

3. Macedonia de Nord 7p

4. România 6p

5. Islanda 3p

6. Liechtenstein 0p

Programul următoarei runde:

România - Liechtenstein (luni, 21:45, PRO TV)

Islanda - Macedonia de Nord

Germania - Armenia