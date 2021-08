Iordănescu, încrezător că Mirel Rădoi poate califica naționala României la Mondial

România va disputa trei partide în luna septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale 2022. Toate meciurile se vor vedea la PRO TV.

Deși naționala noastră a început prost preliminariile, fostul selecționer Anghel Iordănescu este convins că Mirel Rădoi va reuși să califice naționala la Mondial, de pe locul doi.

„Avem posibilitatea încă să ne calificăm, urmează o serie de meciuri accesibile, iar dacă Mirel Rădoi ne aduce victaria cu Islanda, atunci avem șanse să ne califică, de pe locul doi.

Sunt convins că Mirel a analizat ultimele meciuri și covingerea mea e că va fi și el cât de cât mai precaut. Nu-ți asigură nimeni vitoria dacă joci cu zece jucători ofensivi, sau defensivi... trebuie să existe un echilibru”, a spus Iordănescu la Digi Sport.

Programul naționalei în această toamnă

2 septembrie: Islanda – ROMÂNIA, ora 21:45 – Laugardalsvollur (Reykjavik)

5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21:45 – Arena Națională (București)

8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje)

Lotul pe care va conta Mirel Rădoi

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 6/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Mario Camora (CFR Cluj, 4/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 64/0), Virgil Ghiță (Farul Constanța, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Ionuț Nedelcearu (Crotone/Italia, 15/2), Andrei Rațiu (Huesca/Spania, 0/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 25/0);

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 14/2), Andrei Cordea (FCSB, 0/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 18/1), Dennis Man (Parma/Italia, 9/1), Marius Marin (Pisa/Italia, 0/0), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 30/2), Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 1/0), Dorin Rotariu (Ludogoreț/Bulgaria, 10/1), Deian Sorescu (Dinamo București, 2/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 47/10), Florin Tănase (FCSB, 9/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (CFR Cluj, 19/2), Denis Drăguș (Standard Liege/Belgia, 2/0), Jovan Markovici (Universitatea Craiova, 0/0).

Tweet Echipa Nationala Mirel Radoi Anghel Iordanescu