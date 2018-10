EXCLUSIV | "Echipa asta e ca Fat-Frumos, a crescut in doi ani cat altii in 10". Reactia lui Isaila dupa calificarea Romaniei U21

Daniel Isaila, selectionerul cu care Romania U21 a inceput campania de calificare la EURO 2019, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Am avut emotii mari pana ne-am distantat, destul de mari. E greu pana nu esti matematic calificat, pana cand nu vezi ca totul e incheiat.

La ce au aratat acesti baieti in aceasta campanie, la forta de grup pe care o au, pentru ca acesta este marele lor atuu, sunt capabili de orice. Am jucat impotriva campioanei mondiale Anglia si am pierdut cu 1-2 la ei acasa, dar nu am fost cu nimic mai prejos.

Acum am avut cea mai dificila grupa, iar baietii au incheiat-o fara infrangere, cu cele mai putine goluri primite.

Echipa asta a crescut ca Fat-Frumos, in doi ani cat altii in 10", a spus Daniel Isaila, antrenor la Al Hazem si fost selectioner al Romaniei U21.