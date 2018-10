OPINIE // A fost odata ca-n Ploiesti! Dan Pavel, despre fenomenul ireal Romania U21 si ce spune asta despre noi

Aseara ne-am intors in timp. Sau poate ca ne-am plimbat in viitor. Oricum, ce s-a intamplat la Ploiesti n-a fost din zilele noastre.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Suntem atat de secati de lucruri bune in fotbal, incat un meci Romania - Liechtenstein, la tineret, devine un fenomen national.

PRO X, televiziunea care a transmis meciul, s-a clasat pe locul 2 in topul audientelor, pe publicul comercial, dupa PRO TV. Este un lucru total neobisnuit ca o televiziune de nisa sa bata generalistele mari. Asadar, inca o dovada a faputului ca avem de-a face cu ceva iesit din comun.

In stadion, atmosfera ca in alte vremuri. Parca n-am intors in urma cu 20 de ani, cand publicul scanda Romania, Romania pentru Gica Hagi, Popescu si compania.

Energie pozitiva, mai multa preocupare pentru a-i sustine pe ai nostri decat de a-i injura pe altii.

Oare asa arata viitorul?

Performanta realizata de nationala de tineret poate fi momentul zero intr-un fotbal care parea ingropat. Partea buna e ca entuziasmul nu se va risipi intr-o saptamana, ci va plana asupra fotbalului romanesc cel putin pana vara viitoare, cand se va juca turneul final din Italia.

Partea si mai buna e ca avem o echipa tare, cu care putem merge cu pieptul inainte la Euro. Pe langa jucatorii de acum, Radoi va primi intariri si din lotul lui Contra. Razvan Marin, Nedelcearu, Manea si Dragus sunt si ei eligibili pentru U21.

Fotbalul inca naste eroi

Generatia lui Radu, Puscas si Ianis Hagi este o lectie buna si pentru cei de la U19, U17, sau pentru copiii care se apuca acum de fotbal.

Fotbalul romanesc inca are capacitatea de a naste eroi.

Prea putina lume il cunostea pe Radu, de exemplu, in urma cu doua luni. Acum il stie toata tara. Parca l-am adoptat, e fratele nostru, abia asteptam sa il vedem.

Il stim pe Pascanu, stim ca parintii lui lucreaza la o ferma de capsuni in Anglia, si ca el vrea sa ajunga fotbalist mare ca sa ii scoata de acolo. Oare cate sute de mii de copii romani nu se regasesc in povestea asta?!

Stim ca Radu a avut de trecut peste un moment teribil in copilaria lui, cand si-a pierdut sora mai mare.

Si stim ca Adrian Rus e trup si suflet pentru Romania, chiar daca acasa vorbeste limba maghiara.

Baietii si-au castigat respectul, legatura dintre echipa si spectatori e cat se poate de puternica si reala.

Este doar capitoul 1 din povestea acestei echipe. Ne-ati facut sa ne bucuram, sa va laudam, ne-ati strans in fata televizoarelor. Voi sunteti generatia care poate castiga marele pariu: zeci de mii de romani din nou in strada, la Universitate!