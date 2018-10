Primele oferte pentru Radoi dupa calificarea la EURO U21! Ce cluburi din Romania il vor pe selectioner

Mirel Radoi a calificat nationala U21 la EURO dupa 20 de ani!

Radoi a preluat din mers nationala U21 si a terminat cu succes munca inceputa de Daniel Isaila. Cu patru victorii in ultimele patru meciuri, Romania U21 va juca vara viitoare la turneul din Italia si San Marino.

Radoi, primul selectioner dupa 20 de ani care duce tineretul la EURO, isi asigura acum viitorul dupa un debut nefast de cariera la Steaua. Radoi e dorit la Craiova in locul lui Mangia, dar si de Hagi pentru eventualitatea in care va alege sa dea curs unei oferte din strainatate in vara, scrie Fanatik.

Cei de la Craiova ar fi dispusi sa-l imparta pe Radoi cu nationala de tineret in continuare, insa s-au lovit deja de refuzul ferm al FRF, scrie sursa citata.

In orice caz, Radoi nu are nicio sansa sa paraseasca echipa inainte de EURO. De la turneul european, primele patru clasate se califica automat la Jocurile Olimpice din 2020. Cum Campionat Mondial nu exista la categoria U21, pentru Radoi ar urma sa inceapa din toamna noi preliminarii pentru EURO U21 din 2021, cand ar trebui sa construiasca o noua echipa.