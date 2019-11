Am bagat FRICA-N ei! "Cei mai periculosi din play-off suntem considerati noi!" Dezvaluire din interiorul nationalei: cum ne vad scotienii

Romania se mai poate califica la EURO datorita meciurilor din play-off.

Mihai Stoichita a vorbit in direct la PRO X despre situatia delicata a echipei nationale si posibilii inlocuitori ai lui Cosmin Contra.

"E dificil momentul. Asta este viata in fotbal, multe tristeti in fotbal, mai putine bucurii. Nu cred ca se poate merge mai departe cu Contra. Sunt probleme interne si trebuie rezolvate de noi, de antrenor, de grup.

Exclus ca un antrenor sa antrenze si nationala si o echipa de club, este un principiu al Federatiei pe care il respect. Nu se pune problema de asa ceva. In primul si primul rand, suspiciunile in societatea romaneasca sunt foarte mari si atunci vrem sa evitam un asemenea subiect, pentru ca la o prima greseala care apare a selectionerului, poate fi interpretata in mod diferit de foarte multa lume. Si atunci mai bine nu. Nu se mai pune problema de selectioner strain in acest moment. Experienta cu Daum a fost una nereusita si nu se mai pune problema. Eu mi-am terminat cariera de antrenor de ceva timp si nu mai e cazul sa revin. In niciun caz, am spus-o, am fost pe lista si cand trebuia sa fie numit Contra. Eu am alta menire, trebuie sa fac cu totul alte lucruri si nu are sens sa intru si eu in conflict de interese. Sunt vehiculate foarte multe nume, printre care si al lui Mirel Radoi, de ce nu? Si Reghecampf poate fi o solutie la nationala si Olaroiu si Boloni. Cosmin Olaroiu si-a spus clar parerea in legatura cu o posibila colaborare. E un moment in care se fac foarte multe speculatii, intervin foarte multe interese. Noi trebuie sa fim foarte atenti. Postura de selectioner impune in primul rand sa fii liber, sa poti sa semnezi un contract, sa ai carte de vizita, performante si bineinteles aprecierea celor care te numesc, sa ai curaj. Fotbalul merge mai departe, viata va fi la fel si pentru cel care castiga si pentru cel care pierde. Echilibru ne trebuie in momentul acesta, pentru ca mai avem 4 luni de zile si vin meciurile", a spus Stoichita la Ora Exacta in Sport

Stoichita: "Cei mai periculosi suntem noi"

"Observatorul meciului de la Madrid era un scotian care a lucrat si la Glasgow Rangers si imi spunea ca cei mai periculosi din play-off-ul EURO suntem considerati noi", a mai spus Stoichita.