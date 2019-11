"Nu joaca un fotbal total!" Atac la "perla" lui Gigi Becali! Florinel Coman, distrus dupa evolutiile de la nationala: "Daca vrei sa ajungi la o echipa importanta, trebuie sa faci asta!"

Florinel Coman nu a adus un plus pentru nationala in dubla cu Suedia si Spania.

Mijlocasul celor de la FCSB, Florinel Coman, a fost convocat la nationala pentru dubla cu Suedia si Spania insa a avut prestatii modeste in cele doua meciuri. Ilie Dumitrescu este de parere ca Coman nu joaca un fotbal total.

"Ma uitam la Coman. Ganditi-va ca 75% din fundasii laterali din Liga 1 nu-i pun probleme lui Coman, nici nu urca in fata. Erau momente cand Coman era menajat, sau se menaja.

Imi aduc aminte de un meci inainte de Victoria Guimaraes, l-a bagat pe Florinel din postura de rezerva si a intrat. Nu a venit o data cu fundasul lateral. Daca nu esti dispus sa cobori, sa faci..

Coman nu este obisnuit sa joace fotbalul asta total in banda, de ce credeti ca la sub 21 a fost preferat Ivan, pentru ca el facea si faza ofensiva si cobora. Uitati-va la Sterling. Ca este campionat, ca este Champions LEague, distanta dintre el si fundasul lateral este de sase metri cand se apara City. Cand se apara City, baiatul asta este in fata fundasului lateral", a spus Ilie Dumitrescu la Digi.

FCSB va disputa sambata, 23 de noiembrie, pe Arena Nationala, meciul impotriva celor de la Astra Giurgiu de la ora 20:30.