Altă problemă pentru Lucescu: omul său de bază a pierdut echipa de start!

Explicația e simplă: printre tricolori sunt foarte mulți jucători cu probleme la echipele lor de club. În acest context, avem chiar o veritabilă „epavă“, care totuși a prins lotul, după cum Sport.ro a arătat aici, semn că soluțiile selecționerului sunt foarte puține.

Pe Mircea Lucescu (80 de ani) îl ia, probabil, durerea de cap, atunci când aruncă o privire pe lotul convocat pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele două din grupa H, în preliminariile Mondialului din 2026.

Virgil Ghiță a pierdut statutul de titular, la Hannover 96

Când naționala are nevoie disperată de fotbaliști care să joace pe bandă, din păcate, s-a lungit lista celor care sunt în afara primului 11, la echipele lor de club. Fiindcă în această situație tocmai a ajuns și Virgil Ghiță (27 de ani), autorul golului victoriei, în meciul cu Austria (1-0).

Stoperul tricolor avea trei partide succesive, la Hannover 96, în 2.Bundesliga, în care fusese integralist. Etapa trecută, românul înscrisese chiar un gol foarte important, în remiza din deplasare cu Elversberg (2-2).

Astăzi însă, în meciul Hannover – Darmstadt, Ghiță a luat loc pe banca de rezerve. Și a fost trimis pe teren abia din minutul 60. Imediat după ce a pășit pe gazon, Ghiță a luat un „galben“ (61). Și acesta n-a fost singurul motiv de supărare pentru fundașul de 27 de ani. Pentru că, atunci când antrenorul a apelat la el, Hannover avea 2-1 pe tabelă. Cu Ghiță pe teren, gazdele au pierdut cu Darmstadt, scor 2-3, cu un gol încasat în minutul 90+4.

Pentru evoluția sa, Ghiță a fost notat cu 6,5 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,7.

În clasamentul din 2.Bundesliga, Hannover ocupă locul 5 din 18, având 21 de puncte. Podiumul e format din Schalke (27 de puncte), Paderborn (26 de puncte) și de Elversberg (23 de puncte). În liga a doua din Germania, primele două clasate promovează direct, iar locul 3 joacă barajul de promovare.

