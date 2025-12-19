Florin Talpan: ”Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene, inclusiv echipa națională!”

Pentru că, în opinia sa, Federația Română de Fotbal nu funcționează în legalitate, iar ”federalii”, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu, o favorizează pe FCSB în timp ce Steaua București este ”blocată” în Liga 2, Florin Talpan a trecut la măsuri ”extreme”.

Juristul CSA a mers direct la FIFA și UEFA și le-a cerut celor două foruri din conducerea fotbalului să investigheze FRF cu privire la faptele de corupție, dar și cu privire la legalitatea instituției.

De altfel, Talpan a formulat o cerere către FIFA și UEFA în care a cerut excluderea echipelor românești și inclusiv a echipei naționale din competițiile europene până când Ancheta la FRF va fi finalizată. În cazul în care FIFA și UEFA nu vor lua măsuri, Talpan este decis să meargă până la Ministerul Justiției din Elveția.

”Voiam să vă informez că, în ultima perioadă, am făcut două demersuri importante pentru CSA Steaua. Am repus pe rol dosarul de la Tribunalul București pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro. Este un pas foarte mare pe care deja l-am făcut. Pe data de 16 decembrie am depus această cerere la Tribunalul București.

Un alt pas important este notificarea trimisă către UEFA și FIFA, prin care informez aceste foruri despre faptul că Federația Română de Fotbal activează în mod ilegal. Sunt foarte multe probleme acolo. Am solicitat să fie trimisă o comisie la FRF pentru a verifica toate aceste nereguli și toate suspiciunile de corupție care există în cadrul FRF.

În anul 2017, echipa FCSB trebuia să fie retrogradată în Liga 4 sau Liga 5. Domnul Burleanu a permis acestei echipe să joace în Liga 1, deși s-a schimbat denumirea și era o altă entitate. Echipa trebuia să respecte regulamentul și statutul Federației, lucru care nu s-a întâmplat.

Am atenționat UEFA și FIFA că, dacă nu vor lua măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția pentru a semnala ce face UEFA. La tragerea la sorți din cupele europene din acest an, știți ce s-a întâmplat. Acolo au fost niște bani care s-au dat și cineva trebuie să răspundă pentru asta. Bănuiesc că și FIFA și UEFA pot fi trase la răspundere dacă nu vor să facă dreptate.

Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene, inclusiv echipa națională, până când Federația Română de Fotbal nu va activa în mod legal. Nu sunt cluburi afiliate, este o întreagă nebunie. FRF a avut suficient timp să intre în legalitate, dar nu a făcut-o. Nu o să mă acuze absolut nimeni. A venit timpul ca în România să obținem performanțe pe corecte, nu să depindem de domnul Burleanu”, a spus Florin Talpan.

