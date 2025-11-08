„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Din păcate, acum, la patru luni după acest transfer de 2 milioane de euro, nici Rizespor nu o duce bine în clasamentul din Turcia și nici Mihăilă n-a avut revenirea la care se aștepta toată lumea. Din contră!

În acest peisaj dezolant, cazul lui Valentin Mihăilă e cu adevărat dramatic. Pentru că vorbim despre un fotbalist de 25 de ani, luat cu surle și trâmbițe de Rizespor (Turcia) în vară. Mutarea ar fi trebuit să ridice nivelul echipei, dar să-i și relanseze cariera jucătorului. La Parma, Mihăilă intrase într-un con de umbră, încă de pe vremea lui Cristi Chivu!

România va disputa, în această lună, ultimele două partide din preliminariile CM 2026, în grupa H. Și, fix înaintea acestor meciuri cu Bosnia și cu San Marino, avem o grămadă de internaționali care fie că sunt marginalizați la echipele lor din străinătate, fie că nu joacă deloc!

Mihăilă a ajuns să joace mai mult la națională decât la club!

Încă de când a semnat cu Rizespor, fostul star al Craiovei a fost atenționat de Ioan Becali, cel care a intermediat această mutare prin firma sa de impresariat.

„Parma a vrut să economisească următorii ani de contract, plus că a luat de la Rize o sumă importantă. Parma a recuperat peste 5 milioane, pentru un jucător care nu a dat maximum. Sperăm să dea acum totul la Rizespor“, a declarat Giovanni.

Avertismentul său a cam fost însă ignorat de jucător. Pentru că, la Rizespor, Mihăilă își continuă căderea liberă. De când a ajuns în Superliga turcă, internaționalul român a adunat 7 meciuri și 1 gol! Un bilanț modest pentru un fotbalist sosit de la Serie A, de la care așteptările erau cu totul altele.

La cifrele slabe ale lui Mihăilă a contribuit și o accidentare pe care a suferit-o, la finalul lunii august. În următoarele două partide ale celor de la Rizespor, el n-a fost nici măcar în lot. Iar când a revenit, fix după o lună, a rămas pe banca de rezerve în meciul Rizespor – Kasimpașa (1-2) de pe 28 septembrie.

Alarmant pentru Mihăilă e că nici de atunci situația sa în Turcia nu prea s-a îmbunătățit! În octombrie, în cele patru meciuri jucate de Rizespor, Mihăilă a adunat... 36 de minute pe teren! În această lună, totalul minutelor sale la echipa de club a ajuns la 45 până acum.

În octombrie și în noiembrie, Mihăilă are 81 de minute, la Rizespor. Prin comparație, în această perioadă, a jucat mai mult pentru naționala României! Pentru că a fost integralist în victoria cu Austria (1-0), meci în care s-a remarcat prin încasarea unui „galben“.

Astăzi, în remiza Gaziantep – Rizespor (2-2), Mihăilă a fost trimis pe teren din minutul 65. Și a fost printre cei mai slabi jucători ai oaspeților, notat cu 6 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,8. Iată cifrele românului, în această partidă:

*Total șuturi: 1

*Acuratețea paselor: 67% (2 din 3)

*Atingeri ale balonului: 6

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribbling-uri reușite: 0

*Dueluri câștigate: 0

Cota lui Mihăilă a luat-o la vale

În ciuda faptului că n-a arătat nimic, la Rizespor, Mihăilă a fost luat acum, încă o dată, în lotul României. Ceea ce demonstrează cât de puține soluții are selecționerul Mircea Lucescu, de e nevoit să apeleze, în continuare, la un fotbalist ieșit din formă, cu foarte puține minute la echipa de club.

Căderea liberă a lui Mihăilă e demonstrată și de prăbușirea cotei sale pe site-ul transfermarkt.com. Aici, în iunie 2021, românul valora 8,5 milioane de euro. Între timp, pe fondul unor căderi succesive, Mihăilă e cotat, astăzi, la doar 3 milioane de euro!

