Astăzi, selecționerii Under 21 și Under 20, Costin Curelea și, respectiv, Adrian Iencsi, au anunțat loturile pentru meciurile din această lună.

Lotul Under 21



Reprezentativa U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, și a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu.

Programul tricolorilor:

Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00: Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku) LIVE EXCLUSIV pe VOYO

Marți, 18 noiembrie, ora 19:00: România U21 – Spania U21 (Stadion Municipal, Sibiu)

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

Lotul Under 20



Reprezentativa U20 pregătită de Adrian Iencsi va juca, în perioada 9-18 noiembrie, două meciuri în cadrul Elite League U20, ambele în deplasare, contra reprezentativelor similare ale Germaniei, campioana en-titre a competiției, și Portugaliei.

Programul meciurilor:

Vineri, 14 noiembrie 2025, ora 16:00 – Germania U20 – România U20, Oliva Nova (Spania);

Luni, 17 noiembrie 2025, ora 19:30 – Portugalia U20 – România U20, Estadio Juventude Sport Clube.

Portari:

Máté Simon (FK Csikszereda), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Univeristatea Cluj);

Fundași:

Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Adrian Iancu (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Filip Oprea (Asane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania);

Mijlocași:

David Irimia (Metaloglobus București), David Paraschiv (Petrolul Ploiești), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Eric Vînău (ASA Tg. Mureș), Tudor Neamțiu (Dudelange / Luxemburg), Luca Banu (Farul Constanța), Adrian Caragea (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

Atacanți:

Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA Arad), Jason Kodor (Lecce / Italia).



Cine sunt dinamoviștii de la naționalele de tineret



Astfel, deși Dinamo nu trimite pe nimeni la naționala mare a lui Mircea Lucescu (după ce Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost convocați la ultima acțiune), în schimb la Under 21 și Under 20 sunt convocați nu mai puțin de șapte ”câini”: Răzvan Pașcalău (împrumutat de Dinamo la CS Dinamo din Liga 2, devenit însă indisponibil după accidentarea de astăzi), Alexandru Musi și Cristian Mihai la reprezentativa lui Curelea, Codruț Sandu (împrumutat de Dinamo la Corvinul Hunedoara), David Irimia (împrumutat de Dinamo la Metaloglobus București), Adrian Caragea și Raul Rotund (împrumutat de Dinamo la Unirea Slobozia) la selecționata lui Iencsi.

