Marți, 15 noiembrie, de a ora 21:45, România o întâlnește pe Bosnia într-un meci de totul sau nimic! Tricolorii trebuie neapărat să îi învingă pe bosniaci, dar și pe San Marino în meciul de marți, 18 noiembrie, de la 21:45, ca să își păstreze șanse la accederea prin faza preliminariilor la turneul final din SUA, Mexic și Canada.



Basarab Panduru, stupefiat de decizia lui Mircea Lucescu: ”Nu mai înțelege nimic omul”



Basarab Panduru, fost internațional român, a vorbit despre convocarea lui Louis Munteanu. Panduru nu își explică decizia lui ”Il Luce” de a-l selecționa pe atacantul lui CFR Cluj.



Fostul internațional nu consideră că Munteanu este o soluție viabilă pentru meciurile critice ale primei reprezentative din finalul campaniei de calificare la CM 2026.



”Nu mă așteptam să-l convoace pe Louis Munteanu. Nu mai înțelege nimic omul. Când a dat o sută de mii de goluri, l-a trimis în Portugalia să facă mii de kilometri ca să joace o repriză acolo. L-a luat pe Alibec.



Acum nu joacă la CFR, nu e în lot din cauza accidentărilor. Ce să mai înțeleagă? Nu cred că mai înțelege nimic. Când era în formă și merita, nu… dar acum, da.



O să joace titular Bîrligea. Nu văd altfel. Dacă vii cu altcineva, nu cred că e ok. Nu ne permitem. Noi trebuie să avem jucători care au meciuri în picioare”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

