Adrian Porumboiu a răbufnit după ce Turcia a învins România, 1-0, la adresa lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF).

Adrian Porumboiu, fără milă față de Răzvan Burleanu

Porumboiu l-a acuzat pe Burleanu că a acaparat FRF, fiind ales pentru al patrulea mandat fraudulos, și l-a numit „porcovan”.

„Păcat, păcat. Turcia nu a fost o forță, cu toată valoarea ei de piață de sute de milioane. Nu a fost să fie. Poate cu puțină șansă... Turcii au tras de timp, cu o posesie negativă. Păcat. Nu ne-am prezentat în așa fel încât să le punem mari probleme. Am avut ocazii, am avut acea bară. Ne încearcă neputința. Așa a fost să fie.

Când te duci, ca Federație, cu o conducere aleasă fraudulos, nu ai ce să faci. Ăsta e fotbalul, asta e țara. Cei care conduc destinele fotbalului românesc nu au niciun fel de respect. E păcat de speranțele atâtor români. Dar nu poți cu împăiații ăia care s-au pus singuri acolo. Vrem să batem Turcia, care e mai organizată decât noi? Nu e nimic nedrept!

Porumboiu: „Adunarea Generală e tot Burleanu”

Dacă «Burlică» rămâne mai departe și își ia mandatele când vrea... Parcă e un magazin cu autoservire. Face ce vrea. Dă voie cui vrea să vorbească. Noi vrem să mergem la Mondial? Mai bine stăm dracului acasă. O să meargă înaintea noastră și Papua Noua Guinee. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu face nimic. Pune, mă, 10 mandate!

Adunarea Generală e tot Burleanu. Le dă ălora o masă și o minge, și aia e. Trebuie să ai etichetă... E păcat. Era o șansă. Nu am prins Turcia în cea mai bună zi. Să nu uităm că echipa asta a luat 6 de la Spania. Noi am avut un portar foarte bun. De departe e remarcatul meciului. Am avut o speranță.

Acum mergem mai departe. Ne mai duce Burleanu cu o păcăleală. Auzi, «Dacă vrea Adunarea Generală...». Nu ți-e rușine, porcovane? Nu tu ești acolo? Mă rog... Nu puteam să nu vorbim și de Burleanu după acest meci”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Echipele utilizate