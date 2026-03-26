Echipa națională a României a transmis doar șapte cuvinte, după ce tricolorii au fost eliminați de Turcia în drumul către Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.
„Drumul spre Mondial se încheie la Istanbul”, se arată pe contul oficial de Facebook al echipei naționale a României.
România și-a luat adio de la CM 2026
Turcia- România s-a încheiat 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.
Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.
Echipele utilizate
- Turcia: Cakir – Mert Muldur, Akaydin, Bardakci, Ferdi Kadioglu – Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Can Kahveci 90') – Bariş Yilmaz (Kokcu 78'), Arda Guler (Kabak 90'), Kenan Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella
- România: I. Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin (Fl. Tănase 66'), V. Dragomir – Man, I. Hagi (Stanciu 71'), Mihăilă (Baiaram 88') – Bîrligea (Miculescu 88'). Selecționer: Mircea Lucescu
- Cartonaşe galbene: Irfan Can Kahveci 90+2', Akturkoglu 90+3' / Dragomir 18'
- Arbitri: Francois Letexier – Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni – Benoit Bastien
- Arbitri VAR: Willy Delajod – Jerome Brisard (toţi din Franţa)