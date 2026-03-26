Echipa națională a României a transmis doar șapte cuvinte, după ce tricolorii au fost eliminați de Turcia în drumul către Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

„Drumul spre Mondial se încheie la Istanbul”, se arată pe contul oficial de Facebook al echipei naționale a României.

România și-a luat adio de la CM 2026

Turcia- România s-a încheiat 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

