România „fierbe“, în așteptarea meciului cu Turcia (diseară, ora 19:00), primul baraj de calificare pentru Mondialul din 2026.

Dacă vom trece de acest prim test, atunci îl vom da pe cel decisiv: pe 31 martie, vom întâlni, în deplasare, învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo cu biletele pentru turneul final pe masă. Așadar, România poate deveni una dintre ultimele șase echipe care își vor asigura prezența pe tabloul competiției. Pentru că, încă de anul trecut, știm 42 din cele 48 de echipe care vor merge în Canada, Mexic și SUA.

Fanii români vor avea o singură șansă la bilete

CM 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie. Problema e că, în caz de calificare, fanii români vor avea foarte puțin timp la dispoziție pentru a-și planifica deplasarea. Deocamdată, știm atât: dacă tricolorii vor ajunge la turneul final, atunci vor merge în grupa D, lângă Statele Unite, Paraguay și Australia. Programul partidelor va fi în felul următor:

*13 iunie: Australia – România (Vancouver, Canada)

*19 iunie: România – Paraguay (Santa Clara, SUA)

*25 iunie: România – SUA (Inglewood, SUA)

FIFA tocmai a anunțat că, după barajele programate pe 26 martie și 31 martie, va deschide o ultima fereastră de vânzare a biletelor. Aici, începând cu 1 aprilie, tichetele vor fi date după principiul „Primul venit, primul servit“. Așadar, fără tragere la sorți. Iar această fereastră va reprezenta singura șansă a fanilor români, de a achiziționa bilete, la meciurile tricolorilor, în caz de calificare.

De remarcat că, la partidele din faza grupelor, prețul tichetelor variază între 100 de dolari și 575 de dolari. Cei care vor să-și ia bilete, începând cu 1 aprilie, trebuie să-și facă un cont pe platforma „FIFA Tickets“ aici.