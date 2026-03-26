Naționala României a pierdut meciul cu Turcia și orice șansă de a obține accederea la Campionatul Mondial din 2026.

Turcii vor juca împotriva câștigătoarei din meciul Slovacia - Kosovo pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Tricolorii vor mai aștepta patru ani.

Florin Răducioiu ”fierbe” după 0-1 cu Turcia. Cum a numit naționala lui Lucescu

Florin Răducioiu, fost internațional român, a fost prezent la meci, iar după eșec a explicat că România a arătat bine, dar în atac nu a contat deloc.

”Dezamăgirea e mare, pentru că nu ne-am atins obiectivul. Ratăm o calificare din nou foarte importantă, după atâția ani nu reușim încă să mergem la Mondiale. Referitor la joc, o repriză foarte bună din punct de vedere defensiv, am fost o echipă foarte atentă, concentrată, impecabili, dar din păcate, ofensiv nu am contat, mai pe tot parcursul meciului.

Repriza a doua am încercat să avansăm mai mult, să încercăm să atacăm, nu am reușit, am avut o bară, dar prea puțin pentru a obține această victorie. Am avut multă teamă de această echipă a Turciei, care este o echipă bună, dar nu m-a impresionat mult. Au jucat mai bine în a doua repriză, ai noștri nu au mai fost așa de atenți și concentrați.

Sunt dezamăgit, prea puțin pentru a putea avea pretenții de calificare mai departe”, a spus Florin Răducioiu, potrivit as.