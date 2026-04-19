Gică Hagi este la un pas să revină pe banca primei reprezentative a României, la 25 de ani de la primul său mandat. „Regele” a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța pentru a respecta regulamentele și a putea parafa o înțelegere cu Federația Română de Fotbal.

Fost coleg cu Hagi sub tricolor, Adrian Ilie a dezvăluit ce planuri are noul tehnician. „Am vorbit cu el, a zis că o să schimbe din lucruri, îi doresc succes și cu siguranță o să ne califice la turneul european sau la campionatul mondial”, a spus Adrian Ilie pentru PRO TV (SPORT.RO).

Întrebat dacă fostul decar se angajează la un proiect complicat, „Cobra” a subliniat că există diferențe importante între munca de zi cu zi de la echipa de club și responsabilitățile de la lot. „Da, foarte dificil. Echipa națională este echipa națională și trebuie să ai inspirație, să faci alegeri de jucători, nu e ca la o echipa de club”, a mai transmis Ilie.

FRF așteaptă revenirea lui Hagi

Discuțiile avansate cu Gică Hagi au fost confirmate public de președintele FRF, Răzvan Burleanu, la puțin timp după decesul regretatului Mircea Lucescu. Șeful de la Casa Fotbalului a explicat dorința mai veche a federației de a colabora cu Hagi, subliniind că acum s-a creat cadrul oportun.

„De-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut. De data aceasta, considerăm că e o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a precizat Burleanu.