Adrian Ilie a vorbit din nou despre oportunitatea de a se alătura echipei bucureștene, după ce Gigi Becali l-a ofertat public în urmă cu câteva săptămâni. Fostul fotbalist a explicat care este poziția sa în acest moment, dar și ce temeri are cu privire la proiectul sportiv.

Deși părea că o înțelegere este aproape de a fi realizată, negocierile nu au ajuns la un acord final. Potrivit lui Ilie, o eventuală venire a sa în conducere necesită un plan solid, care depinde direct de situația actuală a băncii tehnice.

Temeri legate de lipsa unei strategii pe termen lung

Instalarea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal la FCSB a adus noi semne de întrebare pentru fostul internațional. Adrian Ilie a subliniat că are nevoie de garanția continuității pentru a-și asuma un rol în structurile clubului.

„Cu siguranță o să purtăm o discuție, nu știu dacă acum, pentru că e și situația. Nu știi dacă rămâne Mirel Rădoi la echipă. Când pleci cu o strategie înainte, trebuie să știi foarte bine dinainte lucrurile și să faci strategia pe un an sau pe...”, a spus Adrian Ilie la PRO TV (SPORT.RO).

Anterior, discuțiile dintre cele două părți au fost temporizate și din motive personale. „Cobra” susținând în trecut că agenda încărcată, cumulată cu o scurtă perioadă de repaus medical.

„Trebuia să discut, mai multe ce pot să zic? Am avut treabă foarte multă cu proiectele mele. A intervenit și o problemă de sănătate în ultimele zile și am zis să stau mai liniștit”, a mai explicat acesta.