VIDEO EXCLUSIV Denis Alibec, reverență în fața lui Hagi: ”Sper să facă asta la națională”

Gică Hagi e pe cale să preia echipa națională de fotbal a României.

Postul de selecționer de la prima reprezentativă a rămas vacant după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață. ”Il Luce” avea 80 de ani și a decedat la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Cotat în prezent la 400.000 de euro de site-urile de specialitate, Denis Alibec este legitimat la Farul Constanța din iarnă, de când a plecat liber de contract de la campioana en-titre, FCSB.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Denis Alibec a evidențiat că Gică Hagi, din perspectiva sa, este unul dintre cei mai mari antrenori români. Alibec s-a bucurat de revenirea ”Regelui” la națională.

”E unul dintre cei mai mari antrenori români. E la națională acum. Sperăm să ne ducă unde ne este locul”, a spus Alibec.

Fotbalistul din Mangalia a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Farul, FCSB, Muaither, Kayserispor, Atromitos, CFR Cluj, Astra, Inter, Bologna, Viitorul și Mechelen. 

Fost internațional român cu 45 de prezențe la prima reprezentativă, Alibec a bifat cele mai multe apariții pentru Astra, 145, pentru care și-a trecut în cont 63 de goluri în toate competițiile și, pe deasupra, 40 de pase decisive. 

Cifrele lui Denis Alibec

  • Astra Giurgiu: 145 de meciuri jucate, 63 meciuri jucate, 40 pase decisive
  • Farul Constanța: 101 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 27 pase decisive
  • FCSB: 56 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 12 pase decisive
  • Inter Primavera: 49 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Muaither: 23 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • CFR Cluj: 21 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Kayserispor: 17 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Mechelen: 12 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive
  • Bologna: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Inter: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
