Mijlocașul a devenit o piesă importantă pentru selecționata României încă din perioada în care echipa era condusă de Edi Iordănescu. Fotbalistul și-a consolidat statutul sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, primind chiar și banderola de căpitan în mandatul acestuia. Până în prezent, jucătorul a strâns 50 de selecții și a înscris șapte goluri sub tricolor.

Presiune dublă în noul context tehnic

Dinamica de la lot se schimbă odată cu aducerea lui Gheorghe Hagi la cârma echipei. Potrivit fostului selecționer Victor Pițurcă, colaborarea tată-fiu va genera așteptări uriașe și va atrage reacții negative în momentele de ineficiență sportivă.

„Pe Ianis Hagi, presiunea a fost tot timpul mare, el a devenit un lider pe timpul lui Mircea Lucescu, Mircea Lucescu a văzut în el un lider, cred eu că a făcut bine. Cu Gică va fi mai dificil, și pentru Gică și pentru Ianis, nu e ușor, nu va fi simplu. Gică va dori ca Ianis să joace la cel mai înalt nivel, la fel și Ianis Hagi, cu tatăl lui pe bancă, vrea să-i ofere victorii”, a explicat Pițurcă, potrivit as.ro.

Fostul antrenor al naționalei a subliniat riscul principal la care se expune actualul selecționer în relația cu publicul spectator, anticipând un val de nemulțumiri la primele rezultate nefavorabile.

„Vor apărea și critici dacă nu joacă bine. Vai de capul meu, nu vreau să mă gândesc. Asta va fi cel mai mare pericol pentru Gică Hagi, ăsta e pericolul. Pentru că noi cunoaștem comportamentul și exprimarea mai multor oameni care sunt așa-ziși fani ai naționalei, eu cred că cei care nu sunt alături de echipa națională și jignesc după meciuri, nu sunt suporteri ai echipei naționale”, a mai adăugat acesta.