Comitetul Executiv al FRF s-a adunat joi, în jurul orei 12:00, pentru a discuta mai multe aspecte importante, printre care și numirea noului selecționer.

Gică Hagi, noul selecționer al naționalei României

Răzvan Burleanu a început conferința de presă de la ora 16:00 cu un discurs legat de pierderea lui Mircea Lucescu.

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că Gheorghe Hagi este varianta preferată de Comitetul Executiv, iar în următoarele zile ar putea fi anunțat oficial noul tehnician al României.

Răzvan Burleanu a dezvăluit că cele două părți sunt pe cale să ajungă la un acord, astfel că numirea „Regelui” în funcția de selecționer al naționalei pare să fie doar o chestiune de timp.

„De-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut. De data aceasta, considerăm că e o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Răzvan Burleanu.

La prima apariție publică după decesul lui Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu a vorbit și despre evenimentul trist întâmplat pe 7 aprilie.

„Mircea Lucescu pentru noi nu a fost numai un selecționer sau un antrenor de geniu, a fost un arhitect al fotbalului modern. În ultimii ani pentru FRF domnul Lucescu a reprezentat un punct de referință.

În ultimele zile am rememorat orele de discuții despre fotbal despre care le-am avut cu dumnealui. E un regret profund pe care-l avem că a plecat dintre noi un adevărat mentor. Un om care a pus binele echipei naționale mai presus de orice, mai presus de propria sa stare de sănătate. Ultima noastră discuție a fost despre următorul proiect în care domnul Lucescu ar fi vrut să se integreze. Avem această datorie de a-i onora această memorie, pe teren și în afara terenului”, a spus președintele FRF.

Gică Hagi, revenire la națională după 25 de ani!

Nu este prima oară când FRF încearcă să-l convingă pe Hagi să preia echipa națională. De această dată, ”Regele” și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța pentru a putea ajunge la un acord cu forul condus de Răzvan Burleanu.

Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, când România a ratat calificare la Campionatul Mondial din 2002, găzduit de Japonia și Coreea de Sud. Au urmat Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și FCSB, iar din 2009 s-a ocupat de proiectul de la Viitorul Constanța.