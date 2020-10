BREAKING NEWS | Au aparut primele imagini cu tricoul Romaniei pentru Jocurile Olimpice si ARATA SENZATIONAL! EXCLUSIV www.sport.ro

In ultimele luni, Joma si FRF au lucrat la o identitate speciala pentru nationala Romaniei la Jocurile Olimpice din Japonia.

Prima prezenta a nationalei de fotbal la Jocurile Olimpice dupa 57 de ani va fi marcata cu un set special de echipamente. www.sport.ro a intrat in posesia unuia dintre seturile pe care Romania le va utiliza in Japonia, la anul. Albul revine pe echipamentul Romaniei dupa ce a mai fost folosit ca varianta de rezerva in campaniile precedente de nationala mare.

Noile tricouri sunt complet albe, cu dungi galbene ce imita conturul flacarii olimpice in partea stanga. Galbenul mai e prezent la guler si la cele doua maneci. Identitatea de brand a nationalei si sigla Joma sunt singurele elemente care mai ofera culoare echipamentului.

Romania s-a calificat la Jocurile Olimpice datorita rezultatelor excelente obtinute la Euro U21 din Italia, in 2019, cand nationala lui Radoi a ajuns pana in semifinale.

Federatia si sponsorul tehnic pregatesc o linie speciala de echipament si pentru nationala de seniori.

