Fostul fotbalist de bandă dreaptă a explicat că elevii lui Gică Hagi nu se află în forma optimă din mandatul lui Edi Iordănescu, deoarece fie nu evoluează la echipele de club din afară, fie joacă din ipostaza de rezervă.

Analiza lui Adi Popa înainte de România - Polonia

„Mi-aș dori să încheiem meciurile de acasă cu o victorie. O să merg la meci cu familia și pentru atmosferă, pentru moral și pentru campania care va urma să înceapă în primăvară, dacă nu mă înșel, ar fi bine să ne ridicăm puțin moralul.

Eventual, dacă prin niște rezultate bune am mai urca puțin în clasamentul FIFA, pentru a avea niște urne mai accesibile.

Popa: „Și acest lucru se vede în evoluțiile lor”

E greu de spus, pot fi subiectiv. Dacă sunt selecționați, e clar că sunt jucători de valoare. Din păcate, foarte mulți dintre ei nu sunt în vârf de formă cum au fost atunci în perioada EURO sau în campania de calificare cu Edi.

Mulți nu joacă la echipele de club sau dacă o fac, o fac foarte puțin. Și cred că și acest lucru se vede în evoluțiile lor. Și, bineînțeles, acest lucru se vede în evoluția și rezultatele echipei”, a declarat Adi Popa, într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.