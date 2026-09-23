Internaționalul român se afla în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo și a putut negocia cu orice club în această perioadă. După ce U Cluj a transmis că există ”negocieri avansate” cu Stanciu, se pare că și FCSB a intrat ”pe fir” și încearcă o lovitură de imagine cu jucătorul transferat de Anderlecht pentru zece milioane de euro, în 2016.

Fost coleg cu Nicolae Stanciu la FCSB, Adi Popa (38 de ani) este convins că internaționalul român va alege, în cele din urmă, un transfer la U Cluj.

Adi Popa: ”Cred că Stanciu se va duce la U Cluj”

Pe finalul carierei, mijlocașul ar vrea să fie mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal, iar U Cluj ar fi varianta ideală. Mai ales că, așa cum spune Adi Popa, ardelenii oferă ”un mediu liniștit” pentru un jucător aflat pe finalul carierei.

”Cred că se va duce la U Cluj. E ardelean, e mai aproape de casă, are familia, are toate acolo, are autostradă acum până la Alba, sunt foarte mulți foști colegi de-ai lui.

E un mediu liniștit unde pe final să poți să joci de plăcere, să fii apreciat pentru că am văzut și la Nistor, și la Chipciu, și la majoritatea jucătorilor care au mers acolo iar rezultatele vorbesc de la sine”, a spus Adi Popa, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.