Regretatul goalkeeper a participat alături de prima reprezentativă la Jocurile Olimpice din 1964.

Ilie Datcu s-a stins la 89 de ani

Fenerbahce, club la care a jucat între anii 1969 și 1975 și alături de care a câștigat campionatul de trei ori, și-a exprimat regretul pentru pierderea lui Ilie Datcu, prin intermediul rețelelor sociale.

„Trăim cu profundă tristețe pierderea portarului nostru Ilie Datcu, care ne-a apărat cu succes poarta timp de mulți ani și care și-a înscris numele în istoria clubului prin campionatele câștigate.

Transmitem sincere condoleanțe familiei Datcu, celor care l-au iubit și întregii mari comunități Fenerbahce. Eforturile și munca ta pentru tricoul cu dungi galben-albastre nu vor fi uitate niciodată, Datcu”, a transmis Fenerbahce, club la care Ilie Datcu a fost și antrenor, pe Instagram.

Datcu, o legendă și pentru Dinamo

Înainte de transferul la Fenerbahce, Ilie Datcu a evoluat pentru Dinamo între anii 1961 și 1969.

Datcu a cucerit în anii respectivi patru titluri de campion (1962, 1963, 1964 și 1965), două Cupe ale României (1964 și 1968) și o Supercupă a României (1963).