Jose Mourinho, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați antrenori din lume, câștigător inclusiv al trofeului Champions League, urmează să fie prezentat oficial de Fenerbahce Istanbul în funcția de antrenor.

După despărțirea de AS Roma în ianuarie, Mourinho a fost abordat de Fenerbahce, iar președintele clubului, Ali Koç, a reușit să-l convingă pe lusitan să accepte oferta.

Contractul semnat este pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

"The Special One" va câștiga 10 milioane de euro pe an, fără bonusuri, iar staff-ul său va primi în total 2 milioane de euro, scrie presa turcă.

Traian Ionescu, Constantin Teașcă, Ilie Datcu și Christoph Daum au antrenat-o pe Fener

De-a lungul anilor, Fenerbache, echipă cu un număr record de 28 de titluri de campioană în Turcia, a fost pregătită și de câțiva antrenori români: Traian Ionescu în 1969-1970 (campion), Constantin „Titi” Teașcă în 1970-1971 și Ilie Datcu în 1976.

Plus fostul selecționer al ”tricolorilor”, neamțul Christoph Daum, antrenor între 2003 și 2006 la Fener, de două ori campion.

Jose Mourinho, doar unul dintre numele celebre de tehnicieni care au pregătit-o pe Fenerbahce

Pe lista numelor celebre de tehnicieni la Fenerbahce se află Erwin Koeman, Philip Cocu, Dick Advocaat, Luis Aragones, Zico, Zdenek Zeman, Joachim Low, Otto Baric, Sebastiao Lazaroni, Carlos Alberto Parreira, Tomislav Ivic, Jozef Venglos, Guus Hiddink sau Didi.