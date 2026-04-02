Gianluca Cherubini, fost fotbalist și mijlocaș la Reggiana între anii 1992-1995 și 1996-2002, a murit la vârsta de 52 de ani.

Gianluca Cherubini, fost elev al lui Mircea Lucescu

Cherubini a fost pregătit de Mircea Lucescu între anii 1995 și 1996, perioadă în care cel mai titrat antrenor român a activat la Reggiana.

Născut la Roma pe 28 februarie 1974, Gianluca Cherubini a jucat și pentru Roma, Vicenza, Chieti, Torres și Giulianova.

Gianluca Cherubini, un fost internațional U21 al Italiei

De asemenea, el a adunat și cinci prezențe pentru echipa națională a Italiei sub 21 de ani. Cherubini era bolnav de mai multă vreme, după cum informează reggionline.com.

Anunțul dureros a fost făcut Alessandro Battisti, directorul sportiv al formației Chieti FC din Serie D, pe Facebook.

„Nu există cuvinte...O viață cu 220 km pe oră...Întotdeauna în echilibru...Întotdeauna pe marginea nucilor... Nu te-am văzut de ani de zile...

(...) Nu am mai auzit de tine de ani de zile (...) Întotdeauna mi-ai făcut inima să bată tare..... în toate felurile... Odihnește-te în pace, prietene!” - au fost cuvintele lui Battisti.