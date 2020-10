A distrus visul romanilor in 35 de minute! Reactia lui Gylfi Sigurdsson dupa ce a dat INTERZIS Romaniei la Campionatul European

Gylfi Sigurdsson (31 de ani) a facut diferenta in duelul Islanda - Romania 2-1 si a reusit sa isi califice echipa in finala barajului pentru Euro.

Sigurdsson a fost cel mai valoros jucator din teren la partida de aseara si principalul pericol ofensiv al islandezilor. Cu toate acestea, mijlocasul lui Everton a fost aproape imposibil de oprit de catre aparatorii nostri si in primele 35 de minute ale jocului a reusit sa destabilizeze intreaga defensiva.

Sigurdsson a inscris doua goluri, in minutul 16 si 35, iar in minutul 27 l-a mai invins o data pe Tatarusanu cu o scarita, insa golul nu a fost validat din cauza unei pozitii de offside.

"Ne-am facut meciul dificil pe final, la 2-1, a trebuit sa ne aparam. Am inteles miza acestui meci, ceea ce e foarte bine. Ma bucur ca am marcat doua goluri si am dus echipa in avantaj.

Cred ca am avut ghinion la faza acelui penalty, ar fi fost mai bine sa avem un final mai linistit. Ne-am aparat foarte bine sub presiune si le-am tinut piept", a spus Sigurgsson dupa ce a invins Romania, pentru Stod 2 Sport.

49.4 milioane ii platea Everton lui Swansea in 2017 pentru mijlocasul islandez, care a mai evoluat la echipe ca Tottenham, Hoffenheim sau Reading.

24 de goluri a inscris Sigurdsson in cele 75 de meciuri jucate pentru echipa nationala a Islandei.

Tweet Echipa Nationala Gylfi Sigurdsson Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!