"Suntem egali in fata legii si avem obligatia de a apara Romania!" Cum comenteaza presedintele FRF convocarea lui Camora la echipa nationala

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a comentat decizia lui Mirel Radoi de a-l convoca pe Camora la meciurile echipei nationale din octombrie.

Acesta a spus ca fiecare roman trebuie sa apere Romania, cu totii fiind egali in fata legii.

"Constitutia Romaniei nu se refera la cetateni de mana a doua. Toti suntem egali in fata legii. Orice cetatean roman care are domiciliul in Romania poate ocupa demnitati publice, civile sau militare.

Orice cetatean roman are dreptul si obligatia de a apara Romania. Cand vine vorba de fotbal, are dreptul si obligatia de a raspunde prezent cand e convocat de selectionerul nationalei de fotbal.

Eu ma bucur ca Mario Camora, care s-a nascut in Portugalia, care a facut performanta in Romania, are o familie in Romania, decide sa joace pentru Romania", a declarat Razvan Burleanu.

Camora se afla pe lista jucatorilor convocati de Mirel Radoi pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria, care se vor disputa pe 8, 11 si 14 octombrie, urmand a fi transmise in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.