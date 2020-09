De abia intors in Liga 1, Cristi Tanase viseaza la echipa nationala! Mesaj direct catre Mirel Radoi: "De ce nu?"

Cristi Tanase s-a intors in Liga 1, la Academica Clinceni.

Fostul jucator de la FCSB a semnat o intelegere valabila pe un an cu echipa lui Ilie Poenaru. Mijlocasul roman recunoaste ca nu se gandeste la echipa nationala, dar daca evolutiile sale ar fi bune la echipa de club, nu ar putea sa il refuze pe Mirel Radoi.

"Eu m-am gandit in primul rand sa ma intorc, sa incep sa joc, sa ma pun pe picioare si sa joc meci de meci, sa ajut echipa cat pot eu de mult. Cred ca daca o sa reusesc sa am evolutii bune, sa marchez si sa joc bine, eu zic ca de ce nu? Nu cred ca e vreun jucator care sa zica ca nu mai vrea sa mearga la echipa nationala sau gata marchez acum 10-15 goluri sau am evolutii bune si sa nu vreau sa merg la echipa nationala", a declarat Cristi Tanase pentru TelekomSport.

Tanase are 41 de selectii in echipa nationala si 6 goluri marcate. Ultima data el a evoluat pentru tricolori in 2015, intr-o victorie cu 1-0, in fata Insulelor Feroe.