Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă

După un scurt episod exotic în Iran, atacantul de 35 de ani s-a trezit în liga secundă din Turcia, unde are un început de coșmar.

Plecat în vara acestui an de la Sepahan SC (Iran), unde a jucat doar 6 meciuri și a marcat un singur gol, Ben Yedder a semnat în septembrie cu Sakaryaspor, formație modestă din eșalonul secund turc.

Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă



Fostul atacant al lui Monaco, Sevilla și Toulouse nu a impresionat deloc. În primele sale apariții, a bifat doar 103 minute și nu a reușit să își treacă în cont niciun gol.

