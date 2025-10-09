Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă

Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă Fotbal extern
Cariera lui Wissam Ben Yedder, fost star al lui AS Monaco și internațional francez, a intrat complet pe o pantă descendentă. 

După un scurt episod exotic în Iran, atacantul de 35 de ani s-a trezit în liga secundă din Turcia, unde are un început de coșmar.

Plecat în vara acestui an de la Sepahan SC (Iran), unde a jucat doar 6 meciuri și a marcat un singur gol, Ben Yedder a semnat în septembrie cu Sakaryaspor, formație modestă din eșalonul secund turc.

Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă

Fostul atacant al lui Monaco, Sevilla și Toulouse nu a impresionat deloc. În primele sale apariții, a bifat doar 103 minute și nu a reușit să își treacă în cont niciun gol.

Pe lângă forma slabă, francezul a fost implicat indirect Sakaryaspoși într-un episod rușinos pentru echipa sa. În partida cu Sivasspor, antrenorul Serhat Sutlu a trimis pe teren șapte jucători străini, deși regulamentul permite maximum șase.

Federația turcă a sancționat clubul, iar Sakaryaspor a pierdut cu 0-3 la masa verde. Echipa se află acum pe locul 14, cu 11 puncte în 9 etape, având 3 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, golaveraj -8.

Ben Yedder, probleme în afara terenului

Ben Yedder, care are 19 selecții și 3 goluri pentru naționala Franței, a fost condamnat în ultimii ani pentru violență psihologică, fraudă fiscală și agresiune sexuală în stare de ebrietate. A fost și inculpat pentru viol, în urma unor fapte din vara lui 2023, motiv pentru care a părăsit Franța în aprilie.

Cu 118 goluri, Ben Yedder este al doilea cel mai bun marcator din istoria lui AS Monaco, depășit doar de Delio Onnis. În 2020, era cotat la nu mai puțin de 50 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;
Petre Grigoraș cere un titular pentru România - Moldova: „Evoluție foarte bună!”
Steven Gerrard revine! Fostul antrenor al lui Ianis Hagi e gata să salveze un titan: ”Detalii finale”
Următorul obiectiv pentru Mihaela Cambei după ce a cucerit trei medalii la Campionatul Mondial de haltere
Lorenzo Biliboc, diamantul luat de Neluțu Varga de la Juventus. Fotbalistul care l-a impresionat + Emoția de la naționala României
Câte grade vor fi la România - Moldova și ce anunță meteorologii
"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo
Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul român: „Lider, forță, calitate!”
Doroftei, soldat universal! La 55 de ani, 'Moșu' e de neoprit: "Am acceptat această provocare"
Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Lorenzo Biliboc, diamantul luat de Neluțu Varga de la Juventus. Fotbalistul care l-a impresionat + Emoția de la naționala României
"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo
Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul român: „Lider, forță, calitate!”
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: "A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat"
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj în șase etape
Scandal monstru în Iran, după transferul francezului Ben Yedder: „Cine l-a adus pe ăsta aici?!“. Șeful clubului, chemat să dea socoteli
Incredibil unde a ajuns Ben Yedder: al doilea marcator din istoria lui Monaco, prezentat la noua echipă
Gata, Wissam Ben Yedder semnează! Unde va juca fostul golgheter din Ligue 1
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Ce pedeapsă a primit fotbalistul din Ligue 1 care a acoperit intenționat două sigle de pe tricou
A fost suspendat șase meciuri, după ce și-a lovit un coechipier și a înjurat arbitrul!
stirileprotv Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

stirileprotv Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

