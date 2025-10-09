Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă

După un scurt episod exotic în Iran, atacantul de 35 de ani s-a trezit în liga secundă din Turcia, unde are un început de coșmar.
Plecat în vara acestui an de la Sepahan SC (Iran), unde a jucat doar 6 meciuri și a marcat un singur gol, Ben Yedder a semnat în septembrie cu Sakaryaspor, formație modestă din eșalonul secund turc.
Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă
Fostul atacant al lui Monaco, Sevilla și Toulouse nu a impresionat deloc. În primele sale apariții, a bifat doar 103 minute și nu a reușit să își treacă în cont niciun gol.
Pe lângă forma slabă, francezul a fost implicat indirect Sakaryaspoși într-un episod rușinos pentru echipa sa. În partida cu Sivasspor, antrenorul Serhat Sutlu a trimis pe teren șapte jucători străini, deși regulamentul permite maximum șase.
Federația turcă a sancționat clubul, iar Sakaryaspor a pierdut cu 0-3 la masa verde. Echipa se află acum pe locul 14, cu 11 puncte în 9 etape, având 3 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, golaveraj -8.
Ben Yedder, probleme în afara terenului
Ben Yedder, care are 19 selecții și 3 goluri pentru naționala Franței, a fost condamnat în ultimii ani pentru violență psihologică, fraudă fiscală și agresiune sexuală în stare de ebrietate. A fost și inculpat pentru viol, în urma unor fapte din vara lui 2023, motiv pentru care a părăsit Franța în aprilie.
Cu 118 goluri, Ben Yedder este al doilea cel mai bun marcator din istoria lui AS Monaco, depășit doar de Delio Onnis. În 2020, era cotat la nu mai puțin de 50 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.