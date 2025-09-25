VIDEO Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona! Alt român, prezent pe banca de rezerve a echipei din Serie A

Alexandru Hațieganu
Trupa din Verona a fost eliminată din Coppa Italia.

Hellas VeronaVeneziaCoppa ItaliaIoan Vermesanluca szimionaș
Parma s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins pe teren propriu, cu 4-3 la loviturile de departajare, formaţia de ligă secundă Spezia, într-o partidă disputată marţi.

La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 2-2. Golurile au fost marcate de Sascha Britschgi (26) şi Matteo Pellegrino (45+1) pentru gazde, respectiv Giuseppe Aurelio (44) şi Gianluca Lapadulla (82).

Parma va juca în optimile de finală ale competiţiei cu formaţia Bologna, calificată direct în această fază.

Hellas Verona - Venezia 0-0, 4-5 după loviturile de departajare

Tot miercuri, Hellas Verona, cu atacantul român Ioan Vermeşan (18 ani) pe teren din minutul 69, a fost învinsă la loviturile de departajare, în faţa propriilor suporteri, de formaţia de ligă secundă Venezia (scor 4-5), după ce niciuna dintre cele două echipe nu a reuşit să marcheze după 90 de minute de joc.

Celălalt internaţional român de tineret din lotul lui Hellas Verona, Luca Szimionaş, a rămas pe banca de rezerve până la final, informează Agerpres.

Venezia va avea ca adversară în turul următor al Cupei Italiei formaţia Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu.

Rezultatele din turul 2 al Cupei Italiei

Marţi

(+) Cagliari - Frosinone 4 - 1

(+) Udinese - Palermo 2 - 1

(+) AC Milan - Lecce 3 - 0

Miercuri

(+) Parma - Spezia 4-3 la loviturile de departajare (2-2 la finalul timpului regulamentar)

Hellas Verona - (+) Venezia 4-5 la loviturile de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)

(+) Como - Sassuolo 3-0

Joi sunt programate meciurile Genoa - Empoli şi Torino - Pisa.

