Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona! Alt român, prezent pe banca de rezerve a echipei din Serie A

Parma s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins pe teren propriu, cu 4-3 la loviturile de departajare, formaţia de ligă secundă Spezia, într-o partidă disputată marţi.

La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 2-2. Golurile au fost marcate de Sascha Britschgi (26) şi Matteo Pellegrino (45+1) pentru gazde, respectiv Giuseppe Aurelio (44) şi Gianluca Lapadulla (82).

Parma va juca în optimile de finală ale competiţiei cu formaţia Bologna, calificată direct în această fază.

Hellas Verona - Venezia 0-0, 4-5 după loviturile de departajare



Tot miercuri, Hellas Verona, cu atacantul român Ioan Vermeşan (18 ani) pe teren din minutul 69, a fost învinsă la loviturile de departajare, în faţa propriilor suporteri, de formaţia de ligă secundă Venezia (scor 4-5), după ce niciuna dintre cele două echipe nu a reuşit să marcheze după 90 de minute de joc.

Celălalt internaţional român de tineret din lotul lui Hellas Verona, Luca Szimionaş, a rămas pe banca de rezerve până la final, informează Agerpres.

Venezia va avea ca adversară în turul următor al Cupei Italiei formaţia Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu.

