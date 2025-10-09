Cele două echipe își dau întâlnire într-un joc de pregătire disputat pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Câte grade vor fi la România - Moldova și ce anunță meteorologii



România a fost zguduită de Ciclonul Barbara, cu vânt și o ploaie care a părut nesfârșită. Joi, la ora 18:00, scăpăm de codul galben, iar lucrurile se îndreaptă spre normalitate în Capitală.

La ora disputării partidei dintre România și Moldova, portalul de specialitate AccuWeather anunță 13 grade Celsius, cu rafale de vânt de 15 km/h. Cu o calitate a aerului slabă, vom avea parte de o umiditate de 85% la ora 21:00.



Până la sfârșitul partidei, cerul va fi predominant senin, fără nori prea mulți. Totuși, temperatura va coborî la 11 grade Celsius, iar recomandarea este ca suporterii naționalei care vor fi prezenți pe stadion să se îmbrace gros.



România - Moldova pregătește confruntarea României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 de duminică seară cu Austria. De la 21:45, tricolorii își joacă, dacă nu o carte importantă, poate ultima carte în calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada, prin preliminarii.



Lotul României convocat de selecționerul Mircea Lucescu



PORTARI: Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUŢ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);



MIJLOCAŞI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);



ATACANŢI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

