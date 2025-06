Tricolorii mici, susținuți frenetic din tribune, au cedat în fața unei echipe superioare tehnic și fizic, care va juca finala Campionatului European contra Spaniei, pe 26 iunie.



Olanda a deschis scorul în minutul 35, când Konadu a deviat în poartă o centrare venită de la Oufkir. Până la pauză, Smit, golgheterul turneului, a majorat avantajul, cu o execuție simplă din interiorul careului.



La reluare, România a încercat să revină, dar Sliti a înscris din contraatac pentru 3-0. Barbu a redus din diferență cu un șut deviat, iar finalul de meci a adus câteva ocazii uriașe pentru tricolori: Dănciuțiu a tras slab din poziție ideală, iar Simionaș a nimerit bara în prelungiri.



„Bombardierul” Szimionaș știe cine va câștiga EURO 2025



După fluierul final, mijlocașul Luca Szimionaș a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. A vorbit despre meci, viitor, dar a oferit și un pronostic îndrăzneț pentru finală.



„Sincer, chiar îmi pare rău, dar sunt mândru de acești băieți și nu pot să spun nimic mai mult decât că sunt mândru de fiecare în parte.

Sincer, nu știu dacă rămânem cu vreun regret. Am dat tot ce am putut și, dacă dai tot, nu rămâi cu niciun regret.

Sincer, n-am jucat în viața mea cu atâția oameni în tribune care să ne susțină și vreau să le mulțumesc tuturor în parte. Îmi pare rău că i-am dezamăgit și că nu am reușit să ajungem în finală.

Toți ne-au felicitat și le pare și lor rău că nu am ajuns în finală. S-a văzut că am luptat, am avut șansele noastre. Ne pare rău că nu am reușit să jucăm o finală de Euro.

Sincer, cred că ei vor câștiga Euro. Au fost mai buni decât noi în acest meci. Se bat acolo. Chiar vreau să mă uit la finală. Sincer, cred că o să bată ei.

Am făcut istorie și sunt mândru de toți băieții. Cred că fiecare dintre noi va avea un viitor bun și sperăm să ne caute echipe cu acest parcurs european”, a spus Luca Szimionaș, după meci.



Mijlocaș central născut în 2006, la Timișoara, joacă pentru Hellas Verona Primavera, unde a ajuns în 2022 de la Ripensia. Este recunoscut pentru forța sa fizică, calmul din teren și șuturile puternice de la distanță.