A impresionat contra lui Milan, iar românul se pregătește de titularizare în Serie A! Ce a spus antrenorul

Ioan Vermeșan (19 ani) ar putea fi titular pentru prima dată în Serie A, sâmbătă, la meciul Verona - Lecce.

Vermeșan, aflat de trei ani și jumătate în academia Veronei, a impresionat în acest sezon la echipa Primavera, unde a marcat nu mai puțin de 18 goluri. Atacantul născut în Timișoara a fost promovat la prima echipă, a jucat deja în două partide de Serie A, iar acum ar putea fi titular în premieră.

Ioan Vermeșan ar putea fi titular în Serie A, anunță antrenorul Veronei

În precedenta rundă din Serie A, la 0-1 contra lui AC Milan, Vermeșan a fost introdus în debutul reprizei secunde și a avut o evoluție solidă, chiar dacă nu a reușit să marcheze. Înaintea partidei cu Lecce, de sâmbătă, antrenorul Paolo Sanmarco a vorbit despre internaționalul U21.

"Dacă e vreo șansă să îl vedem pe Vermeșan? E un jucător interesant, iar contra lui Milan a intrat mai bine decât mă așteptam. Poate să fie în primul 11 sau poate intra pe parcursul jocului", a spus Paolo Sanmarco, citat de TMW.

Vermeșan ar putea profita de problemele de lot ale Veronei, dar și de situația în care se află vârful de atac Gift Orban, care este de obicei titular. Nigerianul a fost exclus din lotul echipei după o altercație avută cu un fan la finalul partidei cu AC Milan.

"Gift Orban a făcut un gest care este total contrar valorilor mele. S-a antrenat separat în această săptămână și nu va fi în lot pentru partida cu Lecce", a mai spus antrenorul Veronei.

Verona are nu mai puțin de 8 înfrângeri în ultimele 9 meciuri și este aproape să retrogradeze matematic. Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, se află pe locul 19, penultimul, cu 18 puncte, 10 sub prima echipă de deasupra liniei, Cremonese.

Mircea Lucescu l-a introdus pe Ioan Vermeșan în lotul preliminar al României din martie

Vermeșan a marcat nu mai puțin de 18 goluri în acest sezon la echipa de tineret a Veronei, iar în martie a fost inclus de Mircea Lucescu în lotul preliminar pentru duelul cu Turcia din play-off-ul CM 2026.

Vermeșan nu a fost păstrat și în lotul final, iar în cele din urmă a mers la naționala U21, reușind golul victoriei în partida cu Kosovo (1-0), din preliminariile EURO 2027.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
A venit anunțul: unde se va juca primul meci al lui Gică Hagi după revenirea la națională
După şase ani de absenţă, Marele Premiu al Turciei va reveni în calendar în 2027
Real Madrid a luat decizia în cazul lui Franco Mastantuono
Fotbalista Kiana Dufour, desființată pe internet! ”Photoshop la greu”
Marius Șumudică ”distruge” un jucător de la Dinamo: ”Vorbește mai mult decât face”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer

A venit anunțul: unde se va juca primul meci al lui Gică Hagi după revenirea la națională
Marius Șumudică ”distruge” un jucător de la Dinamo: ”Vorbește mai mult decât face”
Real Madrid a luat decizia în cazul lui Franco Mastantuono
Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!
Fotbalista Kiana Dufour, desființată pe internet! ”Photoshop la greu”
Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!
FRF, de bun simț! Cine sunt candidații la trofeul ”Tricolorul lunii martie”
Verona - Parma 0-0! Echipa lui Cristi Chivu scoate un punct în deplasare
Parma n-a mai câștigat la Verona de pe vremea lui Arrigo Sacchi! Mesajul legendarului antrenor pentru Chivu
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Portarul Farului Constanța s-a transferat în Serie A
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

