A impresionat contra lui Milan, iar românul se pregătește de titularizare în Serie A! Ce a spus antrenorul

Vermeșan, aflat de trei ani și jumătate în academia Veronei, a impresionat în acest sezon la echipa Primavera, unde a marcat nu mai puțin de 18 goluri. Atacantul născut în Timișoara a fost promovat la prima echipă, a jucat deja în două partide de Serie A, iar acum ar putea fi titular în premieră.

Ioan Vermeșan ar putea fi titular în Serie A, anunță antrenorul Veronei

În precedenta rundă din Serie A, la 0-1 contra lui AC Milan, Vermeșan a fost introdus în debutul reprizei secunde și a avut o evoluție solidă, chiar dacă nu a reușit să marcheze. Înaintea partidei cu Lecce, de sâmbătă, antrenorul Paolo Sanmarco a vorbit despre internaționalul U21.

"Dacă e vreo șansă să îl vedem pe Vermeșan? E un jucător interesant, iar contra lui Milan a intrat mai bine decât mă așteptam. Poate să fie în primul 11 sau poate intra pe parcursul jocului", a spus Paolo Sanmarco, citat de TMW.

Vermeșan ar putea profita de problemele de lot ale Veronei, dar și de situația în care se află vârful de atac Gift Orban, care este de obicei titular. Nigerianul a fost exclus din lotul echipei după o altercație avută cu un fan la finalul partidei cu AC Milan.

"Gift Orban a făcut un gest care este total contrar valorilor mele. S-a antrenat separat în această săptămână și nu va fi în lot pentru partida cu Lecce", a mai spus antrenorul Veronei.

Verona are nu mai puțin de 8 înfrângeri în ultimele 9 meciuri și este aproape să retrogradeze matematic. Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, se află pe locul 19, penultimul, cu 18 puncte, 10 sub prima echipă de deasupra liniei, Cremonese.