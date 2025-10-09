"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

Fundașul Andrei Coubiș (22 de ani) a fost ofertat în această vară de Dinamo, însă părțile nu au ajuns la un acord, iar românul născut în Milano a ales să rămână în Italia.

Component al echipei de juniori a lui AC Milan, Andrei Coubiș a fost împrumutat în această vară la Sampdoria, formație din Serie B. De fundaș s-a interesat și Dinamo, iar AC Milan își dăduse acordul să îl dețină în coproprietate cu clubul din "Ștefan cel Mare", însă jucătorul a refuzat.

Andrei Coubiș, situație ingrată la Sampdoria: niciun minut pe teren!

Alegerea lui Coubiș nu s-a dovedit inspirată, cel puțin până acum. Până acum nu a prins niciun minut la Sampdoria, fiind rezervă neutilizată în ultimele cinci etape din Serie B.

Despre Coubiș scriu și italienii de la Club Doria 46, care se arată mirați de situația jucătorului care a refuzat și naționala României în trecut. "Andrei Coubiș, un transfer eșuat?", au titrat talienii. 

"De la meciul cu Monza, cei trei fundași ai Sampdoriei au fost mereu Riccio, Vulikic și Hadzikadunic. Antrenorul Massimo Donati nu a schimbat niciodată această tripletă, nici măcar atunci când a avut trei meciuri într-o săptămână.

Coubiș nu a avut nicio șansă de a juca. O situație foarte ciudată pentru un jucător nou într-un compartiment aflat în mare dificultate.

Poate că băiatul a avut nevoie de timp pentru adaptare. Nu a jucat niciodată în Serie B, însă sezonul trecut a fost un jucător important în Serie C, chiar dacă a retrogradat cu Milan Futuro.

Chiar și așa, Coubiș e de mai bine de o lună la Sampdoria și încă nu a debutat. Asta ridică semne de întrebare", a mai scris Club Doria 46.

În această vară, Andrei Coubiș a făcut cantonamentul de vară cu prima echipă a lui AC Milan, antrenată de Massimiliano Allegri. Fundașul central a prins minute în meciurile amicale cu Chelsea sau Leeds.

Sampdoria are un start modest de sezon și se află pe locul 18 în Serie B, cu doar 5 puncte acumulate în primele 7 etape.

