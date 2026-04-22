Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!

Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul celor de la Verona, este anunțat titular de presa italiană pentru următoarea partidă din Serie A, contra lui Lecce (sâmbătă, de la 21:45).

Clasată pe locul 19, penultimul, și foarte aproape de retrogradarea matematică, Verona traversează o perioadă complicată și din cauza scandalului în care este implicat atacantul echipei, nigerianul Gift Orban.

După ultima partidă de campionat, Verona - AC Milan 0-1, Orban s-a luat la bătaie cu un suporter în parcarea stadionului Bentegodi. Presa italiană scrie acum că sunt șanse minime ca nigerianul să mai fie folosit în actuala stagiune după acest gest.

De această situație poate profita Ioan Vermeșan, internaționalul român U21, care a debutat în Serie A la meciul cu Sassuolo (0-3), din februarie, și a prins o repriză pe teren inclusiv la duelul cu Milan din ultima etapă.