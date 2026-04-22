Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!

Un internațional român de tineret este pe cale să primească și mai multe minute în Serie A.

Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul celor de la Verona, este anunțat titular de presa italiană pentru următoarea partidă din Serie A, contra lui Lecce (sâmbătă, de la 21:45).

Ioan Vermeșan ar putea fi titular la Verona în runda următoare

Clasată pe locul 19, penultimul, și foarte aproape de retrogradarea matematică, Verona traversează o perioadă complicată și din cauza scandalului în care este implicat atacantul echipei, nigerianul Gift Orban.

După ultima partidă de campionat, Verona - AC Milan 0-1, Orban s-a luat la bătaie cu un suporter în parcarea stadionului Bentegodi. Presa italiană scrie acum că sunt șanse minime ca nigerianul să mai fie folosit în actuala stagiune după acest gest.

De această situație poate profita Ioan Vermeșan, internaționalul român U21, care a debutat în Serie A la meciul cu Sassuolo (0-3), din februarie, și a prins o repriză pe teren inclusiv la duelul cu Milan din ultima etapă.

"Orban va fi aproape sigur absent de la meciul cu Lecce. De asemenea, antrenorul Paolo Sammarco se confruntă și cu accidentarea lui Kieron Bowie. Din aceste motive, antrenorul Veronei l-ar putea titulariza pe tânărul Ioan Vermeșan, atacantul de la echipa Primavera, care a debutat deja în Serie A", a scris TMW.

Vermeșan a marcat nu mai puțin de 18 goluri în acest sezon la echipa de tineret a Veronei, iar în martie a fost inclus de Mircea Lucescu în lotul preliminar pentru duelul cu Turcia din play-off-ul CM 2026.

Vermeșan nu a fost păstrat și în lotul final, iar în cele din urmă a mers la naționala U21, reușind golul victoriei în partida cu Kosovo (1-0), din preliminariile EURO 2027.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
Atalanta - Lazio 0-0, ACUM! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Motivul pentru care Elias Charalambous a refuzat o revenire la FCSB
OUT! Manchester City rămâne fără cel mai vechi jucător din echipă
Burnley – Manchester City 0-1, acum pe VOYO: Execuția fină a lui Haaland îi aduce pe „cetățenii” sunt pe primul loc!
Andrei Nicolescu, reacție după insinuările grave ale lui Zeljko Kopic la adresa unui titular de la Dinamo
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Nota primită de Cristi Chivu după „remontada” din Coppa Italia: „Revenire istorică”

Motivul pentru care Elias Charalambous a refuzat o revenire la FCSB
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu
Atalanta - Lazio 0-0, ACUM! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
OUT! Manchester City rămâne fără cel mai vechi jucător din echipă
Burnley – Manchester City 0-1, acum pe VOYO: Execuția fină a lui Haaland îi aduce pe „cetățenii” sunt pe primul loc!
FRF, de bun simț! Cine sunt candidații la trofeul ”Tricolorul lunii martie”
Dan Șucu l-a convins și semnează! Contract până în 2027
Verona - Parma 0-0! Echipa lui Cristi Chivu scoate un punct în deplasare
Parma n-a mai câștigat la Verona de pe vremea lui Arrigo Sacchi! Mesajul legendarului antrenor pentru Chivu
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

