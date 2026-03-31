LIVE VIDEO România U21 - San Marino U21, LIVE pe VOYO și Pro Arena de la ora 19:00
Tricolorii Under 21 luptă pentru calificarea la EURO.
LIVE de la ora 19:00 pe VOYO și Pro Arena și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de tineret a României joacă la Târgoviște cu San Marino în preliminariile EURO U-21 2027.
Vineri, tricolorii pregătiți de Costin Curelea au obținut o victorie prețioasă în Kosovo, scor 1-0.
Pentru meciul de astăzi, selecționerul Costin Curelea nu se va putea baza pe Alin Boțogan, accidentat în partida de vineri cu Kosovo.
Lotul naționalei Under 21 convocat de selecționerul Costin Curelea
Portari
Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);
Fundași
David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);
Mijlocași
Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
Atacanți
Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
Clasamentul din grupa României
