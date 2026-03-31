LIVE de la ora 19:00 pe VOYO și Pro Arena și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de tineret a României joacă la Târgoviște cu San Marino în preliminariile EURO U-21 2027.

Vineri, tricolorii pregătiți de Costin Curelea au obținut o victorie prețioasă în Kosovo, scor 1-0.

Pentru meciul de astăzi, selecționerul Costin Curelea nu se va putea baza pe Alin Boțogan, accidentat în partida de vineri cu Kosovo.