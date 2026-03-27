Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina

România U21 a învins-o cu 1-0 pe Kosovo U21.

Meciul a fost pe VOYO și pe FRF TV. Cele două reprezentative de tineret și-au dat întâlnire pe ”Fadil Vokrri” în runda cu numărul 6 în Grupa A din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027.

În minutul 67 al meciului, micii tricolori au profitat de o eroare uriașă în defensiva adversă. Portarul kosovarilor, Seji, a degajat în Atanas Trică, iar fotbalistul i-a pasat lui Vermeșan, care a introdus mingea în plasă.

Foto: Captură VOYO

În minutul 87 al meciului, Indrit Mavraj l-a împins pe David Matei chiar de lângă ”centralul” Iwan Arwel Griffith. S-au încins, pe urmă, spiritele între ambele tabere și a ieșit un clinci general.

Arbitrul a aplicat patru cartonașe galbene după încăierarea de la Priștina. Lisav Eissat, Indrit Mavraj, Hamza Muqaj și David Matei au fost sancționați de Griffith.

Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții

Victoria echipei noastre, oferită de Sport.ro aici cu imagini în exclusivitate, a fost „umbrită“ un pic pe final. Pentru că, în minutul 89, selecționerul Costin Curelea a fost victima unei decizii aberante.

Concret, când mingea a ieșit afară, Curelea a cules-o și a aruncat-o spre un jucător al gazdelor. Doar că, firește, n-a aruncat-o chiar la fotbalistul care se afla aproape de el, din dorința de a întârzia un pic atacul adversarilor, și a trimis-o către un kosovar aflat la câțiva metri distanța.

Atât i-a trebuit arbitrului galez! Pentru că, în mod șocant, acesta l-a eliminat pe Curelea, după cum se poate vedea aici.

