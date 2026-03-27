Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina

În minutul 67 al meciului, micii tricolori au profitat de o eroare uriașă în defensiva adversă. Portarul kosovarilor, Seji, a degajat în Atanas Trică, iar fotbalistul i-a pasat lui Vermeșan, care a introdus mingea în plasă.

Meciul a fost pe VOYO și pe FRF TV. Cele două reprezentative de tineret și-au dat întâlnire pe ”Fadil Vokrri” în runda cu numărul 6 în Grupa A din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027.

Foto: Captură VOYO

În minutul 87 al meciului, Indrit Mavraj l-a împins pe David Matei chiar de lângă ”centralul” Iwan Arwel Griffith. S-au încins, pe urmă, spiritele între ambele tabere și a ieșit un clinci general.

Arbitrul a aplicat patru cartonașe galbene după încăierarea de la Priștina. Lisav Eissat, Indrit Mavraj, Hamza Muqaj și David Matei au fost sancționați de Griffith.

Victoria echipei noastre, oferită de Sport.ro aici cu imagini în exclusivitate, a fost „umbrită“ un pic pe final. Pentru că, în minutul 89, selecționerul Costin Curelea a fost victima unei decizii aberante.

Concret, când mingea a ieșit afară, Curelea a cules-o și a aruncat-o spre un jucător al gazdelor. Doar că, firește, n-a aruncat-o chiar la fotbalistul care se afla aproape de el, din dorința de a întârzia un pic atacul adversarilor, și a trimis-o către un kosovar aflat la câțiva metri distanța.

Atât i-a trebuit arbitrului galez! Pentru că, în mod șocant, acesta l-a eliminat pe Curelea, după cum se poate vedea aici.

CITEȘTE AICI CONTINUAREA