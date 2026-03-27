Elevii lui Costin Curelea s-au relansat în cursa pentru un loc la turneul final din Albania și Serbia. Mai precis, „tricolorii mici” au în prezent motive să spere că vor ajunge la EURO 2027 de pe locul 2 din Grupa A.

România U21 s-a relansat în lupta pentru calificare

Spania U21 este invincibilă după șase etape și are pe lângă cele 18 puncte un golaveraj monstruos: 24-2! „Tricolorii mici”, ajunși la 10 puncte, se luptă așadar cu Finlanda U21 (13 puncte), în față căreia au cedat în deplasare cu 0-2.

Pentru a fi sigură că prinde locul 2, România U21 trebuie să își câștige toate cele patru meciuri rămase din program, iar în cel de acasă cu Finlanda U21 să se impună la minimum trei goluri diferență. În caz de egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele directe.

Orice alt scenariu în ultimele patru etape, în afară de cel menționat, îi determină pe „tricolorii mici” să depindă de jocul rezultatelor din celelalte confruntări.

Locul 1 se califică direct la EURO U21 din 2027, alături de cel mai bun loc 2 (total 10 naționale, pe lângă gazdele Albania și Serbia, calificate direct). Celelalte opt reprezentative de pe poziția secundă din faza grupelor vor disputa un baraj pentru accederea la turneul final.

Clasamentul Grupei A:

1. Spania U21 – 18 puncte

2. Finlanda U21 – 13 puncte

3. România – 10 puncte

4. Kosovo U21 – 8 puncte

5. Cipru U21 – 3 puncte

6. San Marino U21 – 0 puncte

Programul României U21 în preliminariile pentru EURO

31 martie, 19:00: România U21 - San Marino U21

25 septembrie: Cipru U21 - România U21

30 septembrie: România U21 - Finlanda U21

6 octombrie: Spania U21 - România U21

Programul Finlandei U21 în preliminariile EURO