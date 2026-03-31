VIDEO EXCLUSIV Alexandru ”Lionel” Musi! Gol superb pentru România U21

Alexandru "Lionel" Musi! Gol superb pentru România U21
Meciul dintre România U21 și San Marino U21 este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.

Alexandru MusiRomania U21România U21 - San Marino U21
După o primă repriză controlată în totalitate, dar în care ”tricolorii” mici nu au strălucit, România U21 a deschis scorul în minutul 43 prin Alexandru Musi.

Extrema stângă a celor de la Dinamo a marcat pentru 1-0 cu un șut senzațional, din lovitură liberă, la care portarul Casadei nu a putut să intervină.

Pentru Alexandru Musi (21 de ani) este prima reușită la naționala de tineret, pentru care a bifat deja opt selecții. În acest sezon a fost titular incontestabil la Dinamo, iar cota sa de piață a crescut semnifitcativ, până la 1,3 milioane de euro.

România U21 - San Marino U21 | Echipele de start:

  • România U21: Munteanu - D. Maftei, Eissat, M. Duțu, Borza - C. Mihai - Musi, D. Matei, Băsceanu, Biliboc - Vermeșan
  • Rezerve: Lefter, Bană, A. Dorobanțu, Mazilu, Szimionas, A. Trică, Țuțu, M. Tudose, Vulturar
  • Selecționer: Costin Curelea
  • San Marino U21: Casadei - Marinucci, Ciacci, Semproini - Gasperoni, Meloni, Dell Balda, Renzi, Domeniconi - Sensoli, Tamagnini
  • Rezerve: P. Amici, Canarezza, Casadei, Chiaruzzi, Ciacci, Protti, Riccardi, Valentini, Zafferani
  • Selecționer: Matteo Cecchetti
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
E gata! Veste mare pentru Dinamo
Suma uriașă încasată de FCSB pe parcursul anului trecut. Câți bani au intrat în conturile clubului
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Veste uriașă pentru FCSB: condiția ca Rădoi să rămână și din vară la echipă

Hagi o are grea! Grupa horror în care poate cădea România în preliminariile EURO 2028

"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa

Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"

Liverpool a bătut palma cu noul antrenor! Arne Slot e OUT

România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter Milano: pe cine aduce în staff
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu

Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
