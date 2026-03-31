După o primă repriză controlată în totalitate, dar în care ”tricolorii” mici nu au strălucit, România U21 a deschis scorul în minutul 43 prin Alexandru Musi.

Extrema stângă a celor de la Dinamo a marcat pentru 1-0 cu un șut senzațional, din lovitură liberă, la care portarul Casadei nu a putut să intervină.

Pentru Alexandru Musi (21 de ani) este prima reușită la naționala de tineret, pentru care a bifat deja opt selecții. În acest sezon a fost titular incontestabil la Dinamo, iar cota sa de piață a crescut semnifitcativ, până la 1,3 milioane de euro.