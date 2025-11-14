Echipa condusă de Costin Curelea a cedat, 2-0, în deplasarea din Finlanda la capătul a 90 de minute în care a fost dominată clar și în care a fost defavorizată de o decizie halucinantă a arbitrului croat Dario Bel. • După patru etape, tricolorii mici au șapte puncte, două sub Finlanda și Spania, pe care o va întâlni marți, tot pe VOYO. Cum tragerea la sorți ne-a scos Spania în cale, startul a fost slab, 0-0 cu Kosovo pe propriul teren, naționala Under 21 a mers în Finlanda pentru un meci foarte important în vederea luptei pentru locul al doilea. L-a început bine, l-a continuat foarte prost și a fost, spre final, victima unei greșeli de arbitraj cum rar se vede.



Cum a fost excursia pe sinteticul de la Turku? Startul bun, apoi "apocalipsa" Rămas fără Alexandru Musi, văzut drept liderul noii generații U21, Curelea a mers în Nordul Europei cu fundașul Ciubotaru pe post de aripă stângă, cu Pop și Atanas Trică lângă el în atac și cu un mijloc solid, format din Cristi Mihai, Vulturar și Boțogan. Un prim 11 fără vedete, pigmentat de un cuplu de fundași centrali Duțu-Tudose și o echipă de start croită, parcă, pentru a smulge un rezultat de egalitate în fața contracandidatei la locul al doilea. Jucat pe o temperatură scăzută și un teren sintetic aducător de probleme, meciul de la Turku a început bine pentru Curelea și staff-ul său, cu o echipă compactă, bine așezată în teren, gata să facă față presiunii adversarului și să lovească pe contraatac. Plan respectat atât cât s-a putut, cu o mare ocazie a lui Boțogan (min. 10), care a lovit bara, cu dreptul, din pasa lui Rareș Pop. Din păcate, avea să fie unicul moment în care românii au semănat pericol. La scurt timp, finlandezii s-au scuturat, au sechestrat mingea în marea majoritate a timpului și au început o morișcă de pase menită să dezechilibreze blocul defensiv al lui Curelea. Tudose (19) l-a blocat excelent pe Limatta, dar fundașul lui FC Argeș nu a făcut decât să amâne inevitabilul: în minutul 23, nordicii au pictat frumos în flancul lui Strata, Naamo a centrat, iar Ruoppi și-a pus colegii în avantaj. Unul meritat și care putea fi mai mare, dacă Lefter (34) nu intervenea în fața lui Talvitie, iar bara nu ne salva în prelungirile reprizei, când Siltanen a lovit-o din lovitură liberă.



Bătuți de un adversar mai bun și un penalty halucinant Privat de opțiuni clare pe banca de rezerve, Curelea a decis să nu schimbe la pauză, în așteptarea unui reviriment al unei echipe pe care finlandezii au dominat-o în prima parte atât fizic, cât și tehnic. Fără zvâc, invizibilă în atac, neatentă de multe ori în defensivă, naționala mică a căzut într-un somn adânc, din care a trezit-o doar arbitrul croat Dario Bel. Strata (46) și Lefter (48) au rezolvat ocaziile finlandezilor din debutul părții secunde, Curelea a întârziat schimbările, nordicii au păstrat ritmul din prima parte, iar orice speranță la un rezultat pozitiv a fost spulberată în minutul 73, când Hyrylainen a căzut incredibil de ușor de lângă Vulturar, iar ex-iugoslavul de la centru a dictat, aproape neverosimil, lovitură de la 11 metri. Siltanen a spus "mulțumesc", a transformat sigur pentru 2-0 și a făcut imposibilă o revenire a tinerilor români. La 0-2 și cu o singură ocazie de gol în cont, Curelea a mizat pe Jalade, Burnete și Szimionaș pentru a schimba traiectoria partidei. Și a făcut-o neinspirat, niciunul dintre fotbaliștii veniți de pe bancă nereușind să influențeze cumva felul în care se desfășoară duelul. Ținută în continuare sub presiune, defensiva putea ceda în minutul 86, însă norocul a făcut ca șutul lui Ruoppi să se lovească de bara transversală. Dominată clar timp de 80 de minute de un adversar care a folosit mai mulți jucători de 18 sau 19 ani, prima reprezentativă se întoarce acasă cu un eșec dureros, 35% în dreptul posesiei, un singur șut pe poartă și un singur corner. Jos în clasament, se pregătește pentru un meci infernal cu Spania, marți, în direct pe VOYO. VIDEO EXCLUSIV Finlanda U21 - România U21 2-0 (VOYO)

