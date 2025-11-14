ANALIZĂ Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?

Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici &icirc;n Finlanda? Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala de tineret a României a suferit vineri, în direct la VOYO, prima înfrângere în preliminariile Campionatului European.

TAGS:
Finlanda U21Romania U21Costin CureleaEURO U21finlanda - romaniaNationala de tineret
Din articol

Echipa condusă de Costin Curelea a cedat, 2-0, în deplasarea din Finlanda la capătul a 90 de minute în care a fost dominată clar și în care a fost defavorizată de o decizie halucinantă a arbitrului croat Dario Bel.

• După patru etape, tricolorii mici au șapte puncte, două sub Finlanda și Spania, pe care o va întâlni marți, tot pe VOYO.

Cum tragerea la sorți ne-a scos Spania în cale, startul a fost slab, 0-0 cu Kosovo pe propriul teren, naționala Under 21 a mers în Finlanda pentru un meci foarte important în vederea luptei pentru locul al doilea. L-a început bine, l-a continuat foarte prost și a fost, spre final, victima unei greșeli de arbitraj cum rar se vede. 

  • Cum a fost excursia pe sinteticul de la Turku?

Startul bun, apoi "apocalipsa"

Rămas fără Alexandru Musi, văzut drept liderul noii generații U21, Curelea a mers în Nordul Europei cu fundașul Ciubotaru pe post de aripă stângă, cu Pop și Atanas Trică lângă el în atac și cu un mijloc solid, format din Cristi Mihai, Vulturar și Boțogan. Un prim 11 fără vedete, pigmentat de un cuplu de fundași centrali Duțu-Tudose și o echipă de start croită, parcă, pentru a smulge un rezultat de egalitate în fața contracandidatei la locul al doilea.

Jucat pe o temperatură scăzută și un teren sintetic aducător de probleme, meciul de la Turku a început bine pentru Curelea și staff-ul său, cu o echipă compactă, bine așezată în teren, gata să facă față presiunii adversarului și să lovească pe contraatac. Plan respectat atât cât s-a putut, cu o mare ocazie a lui Boțogan (min. 10), care a lovit bara, cu dreptul, din pasa lui Rareș Pop. Din păcate, avea să fie unicul moment în care românii au semănat pericol.

La scurt timp, finlandezii s-au scuturat, au sechestrat mingea în marea majoritate a timpului și au început o morișcă de pase menită să dezechilibreze blocul defensiv al lui Curelea. Tudose (19) l-a blocat excelent pe Limatta, dar fundașul lui FC Argeș nu a făcut decât să amâne inevitabilul: în minutul 23, nordicii au pictat frumos în flancul lui Strata, Naamo a centrat, iar Ruoppi și-a pus colegii în avantaj. Unul meritat și care putea fi mai mare, dacă Lefter (34) nu intervenea în fața lui Talvitie, iar bara nu ne salva în prelungirile reprizei, când Siltanen a lovit-o din lovitură liberă.

  • Vlcsnap 2025 11 14 18h28m06s329
×
U21 finlanda romania 141125 min73 gl
Momentul greșelii de arbitraj din Finlanda U21 - România U21 / Foto: captură de ecran VOYO
Clasamentul grupei Romaniei U21 / Foto: Flashscore
ÎNAPOI LA ARTICOL

Bătuți de un adversar mai bun și un penalty halucinant

Privat de opțiuni clare pe banca de rezerve, Curelea a decis să nu schimbe la pauză, în așteptarea unui reviriment al unei echipe pe care finlandezii au dominat-o în prima parte atât fizic, cât și tehnic. Fără zvâc, invizibilă în atac, neatentă de multe ori în defensivă, naționala mică a căzut într-un somn adânc, din care a trezit-o doar arbitrul croat Dario Bel.

Strata (46) și Lefter (48) au rezolvat ocaziile finlandezilor din debutul părții secunde, Curelea a întârziat schimbările, nordicii au păstrat ritmul din prima parte, iar orice speranță la un rezultat pozitiv a fost spulberată în minutul 73, când Hyrylainen a căzut incredibil de ușor de lângă Vulturar, iar ex-iugoslavul de la centru a dictat, aproape neverosimil, lovitură de la 11 metri. Siltanen a spus "mulțumesc", a transformat sigur pentru 2-0 și a făcut imposibilă o revenire a tinerilor români.

La 0-2 și cu o singură ocazie de gol în cont, Curelea a mizat pe Jalade, Burnete și Szimionaș pentru a schimba traiectoria partidei. Și a făcut-o neinspirat, niciunul dintre fotbaliștii veniți de pe bancă nereușind să influențeze cumva felul în care se desfășoară duelul.

Ținută în continuare sub presiune, defensiva putea ceda în minutul 86, însă norocul a făcut ca șutul lui Ruoppi să se lovească de bara transversală.

Dominată clar timp de 80 de minute de un adversar care a folosit mai mulți jucători de 18 sau 19 ani, prima reprezentativă se întoarce acasă cu un eșec dureros, 35% în dreptul posesiei, un singur șut pe poartă și un singur corner. Jos în clasament, se pregătește pentru un meci infernal cu Spania, marți, în direct pe VOYO.

VIDEO EXCLUSIV Finlanda U21 - România U21 2-0 (VOYO)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
ARTICOLE PE SUBIECT
Rom&acirc;nia U21, &bdquo;arsă&rdquo; cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi &icirc;n preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start &icirc;n primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Bosnia - Rom&acirc;nia, s&acirc;mbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica &icirc;n duelurile directe
Bosnia - România, sâmbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica în duelurile directe
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
Tibor Selymes revine &icirc;n antrenorat! Clubul a făcut anunțul
Tibor Selymes revine în antrenorat! Clubul a făcut anunțul
ULTIMELE STIRI
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi &icirc;n preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start &icirc;n primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Rom&acirc;nia U21, &bdquo;arsă&rdquo; cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Bosnia - Rom&acirc;nia, s&acirc;mbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica &icirc;n duelurile directe
Bosnia - România, sâmbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica în duelurile directe
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia U21, &bdquo;arsă&rdquo; cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: &rdquo;Pentru asta a venit la națională&rdquo;
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: ”Pentru asta a venit la națională”
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi &icirc;n preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start &icirc;n primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Steaua București, &icirc;n negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu &bdquo;militarii&rdquo;
Steaua București, în negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu „militarii”
Alte subiecte de interes
Titular la națională, &bdquo;tricolorul&rdquo; nu vorbește limba rom&acirc;nă și are doar două meciuri jucate &icirc;n acest sezon
Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon
Meci interzis cardiacilor la EURO! Era 2-0 pentru Danemarca &icirc;n minutul 70, după s-a marcat gol după gol
Meci interzis cardiacilor la EURO! Era 2-0 pentru Danemarca în minutul 70, după s-a marcat gol după gol
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
Rom&acirc;nia va &icirc;ncheia probabil pe penultimul loc &icirc;n U20 Elite League, o competiție haotică, fără legătură cu UEFA!
România va încheia probabil pe penultimul loc în U20 Elite League, o competiție haotică, fără legătură cu UEFA!
Cum a reacționat Costin Curelea, după egalul cu Italia Este o minune!
Cum a reacționat Costin Curelea, după egalul cu Italia "Este o minune!"
CITESTE SI
Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

stirileprotv Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

stirileprotv Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!