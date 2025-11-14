OFICIAL Tibor Selymes revine în antrenorat! Clubul a făcut anunțul

Tibor Selymes revine în antrenorat! Clubul a făcut anunțul Fotbal intern
Tibor Selymes a fost numit antrenor la o formație din Români.

liga 2 Tibor Selymes antrenor Poli Iasi
Selymes este noul antrenor al lui Poli Iași, după ce ieșenii au făcut anunțul oficial. Sport.ro a anunțat în exclusivitate că fostul component al „Generației de Aur” va prelua echipa din zona Moldovei.

Decizia a venit în urma placării lui Tony da Silva după ce Poli Iași a fost umilită în ultima rundă de Liga 2, 0-4 cu FC ASA Tg. Mureș.

Poli Iași a făcut anunțul oficial! Selymes este noul antrenor al formației din Liga 2

Fostul jucător a transmis și un mesaj după ce a fost numit în funcția de tehnician al echipei din Liga 2.

Tibor Selymes nu va avea o muncă ușoară la Poli Iași, care se află pe locul 10 în Liga 2 și are 21 de puncte adunate în 13 partide. Moldovenii sunt la patru „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off-ul competiției.

„Iașul este un oraș cu energie, cultură și ambiție. Un oraș frumos, în plină dezvoltare, cu oameni care își doresc performanță și stabilitate.

De cinci ani, eu și familia mea trăim aici, iar Iașul a devenit pentru noi acasă. De aceea, implicarea mea în proiectele clubului este una sinceră și pe termen lung. Prioritatea mea fiind dezvoltarea Academiei de Copii și Juniori.

În această perioadă, mi-am concentrat activitatea pe consolidarea Academiei de Copii și Juniori, cu ambiția fermă de a transforma academia într-un centru de excelență pentru tinerii fotbaliști ai Moldovei.

Convingerea mea este simplă și puternică: viitorul Politehnicii se clădește prin acești copii. Ei reprezintă direcția sănătoasă și sustenabilă, iar obiectivul meu este ca tot mai mulți dintre ei să facă, în timp, pasul firesc către echipa de seniori.

La solicitarea conducerii clubului, am acceptat să sprijin și echipa mare într-un moment dificil. Da, traversăm o perioadă complicată – și tocmai de aceea avem nevoie de echilibru, solidaritate și muncă reală.

Nu promit miracole, dar promit profesionalism, disciplină și toată experiența mea pentru a contribui la stabilizarea și resetarea echipei”, s-a arătat pe pagina oficială a lui Poli Iași.

Ultima echipă antrenată de Tibor Selymes a fost Miroslava, formație de care s-a despărțit în iunie 2022.

