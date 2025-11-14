Selymes este noul antrenor al lui Poli Iași, după ce ieșenii au făcut anunțul oficial. Sport.ro a anunțat în exclusivitate că fostul component al „Generației de Aur” va prelua echipa din zona Moldovei.

Decizia a venit în urma placării lui Tony da Silva după ce Poli Iași a fost umilită în ultima rundă de Liga 2, 0-4 cu FC ASA Tg. Mureș.



Poli Iași a făcut anunțul oficial! Selymes este noul antrenor al formației din Liga 2



Fostul jucător a transmis și un mesaj după ce a fost numit în funcția de tehnician al echipei din Liga 2.

Tibor Selymes nu va avea o muncă ușoară la Poli Iași, care se află pe locul 10 în Liga 2 și are 21 de puncte adunate în 13 partide. Moldovenii sunt la patru „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off-ul competiției.

