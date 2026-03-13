Tawannah McLemore, sportivă de aur, deținătoare de record și cvadruplă finalistă de stat!

Tawannah McLemore, sportivă de aur, deținătoare de record și cvadruplă finalistă de stat! Natație
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Înotătoarea originară din Pompano Beach, statul Florida, concurează pentru Florida International University, în cadrul echipei FIU Panthers.

TAGS:
Din articol

Sportiva face parte din generația care a absolvit liceul în 2024, iar în prezent este în al doilea an de colegiu. Înainte de a ajunge la nivel universitar, McLemore a concurat pentru J.P. Taravella High School și pentru clubul TS Aquatics.

La nivel de liceu a fost finalistă de stat de patru ori în Florida, de trei ori la proba de 50 m liber și o dată la 100 metri bras.

Într-una dintre finale a fost extrem de aproape de titlul de campioană, terminând pe locul secund la doar 0,05 secunde de primul loc.

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A debutat în forță la nivel universitar

La campionatele conferinței American Athletic 2025 a câștigat medalia de aur cu ștafeta de 400 medley. În același sezon a fost desemnată și AAC Freshman of the Week, distincție acordată celor mai buni debutanți din conferință.

Un an mai târziu, la campionatele AAC din 2026, a făcut parte din ștafeta de 200 medley relay a FIU care a stabilit un nou record al competiției, cu timpul de 1:36.24, alături de Diana Santamaria, Frida Loebersli și Oumy Diop.

ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!