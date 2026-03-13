Fotbalistul francez Eddy Gnahore a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi de la Dinamo Bucureşti trebuie să fie atenţi la detalii pentru a reuşi să câştige meciul de sâmbătă cu FC Rapid.

”Noi am făcut meciuri bune împotriva celor de la Rapid, chiar dacă am pierdut în trecut”

"Suntem entuziasmaţi de prezenţa în play-off, este o altă competiţie, o nouă sursă de motivaţie pentru noi. Vrem să începem bine şi să câştigăm cele trei puncte din acest meci.

Trebuie să fim atenţi la detalii mâine. Noi am făcut meciuri bune împotriva celor de la Rapid, chiar dacă am pierdut în trecut. A fost lipsă de concentrare, de acea trebuie să fim mai atenţi şi să reuşim să câştigăm cele trei puncte", a spus mijlocaşul.

”Trebuie să înţelegem că înfrângerea face parte din joc”

"Noi ne antrenăm în fiecare zi pentru a câştiga, însă trebuie să înţelegem că înfrângerea face parte din joc. Am pierdut, este adevărat, iar acum trebuie să învăţăm din greşeli pentru a nu le mai repeta.

Mâine avem şansa de a ne reveni. Fiecare meci va fi dificil. Eu am mai jucat în play-off şi ştiu că este un campionat cu totul diferit.

Presiunea este alta în play-off, orice se poate întâmpla, oricine poate învinge pe oricine. Totul se va decide la cele mai mici detalii", a adăugat Eddy Gnahore, citat de Agerpres.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte FC Rapid, sâmbătă de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru prima etapă a play-off-ului Superligii.