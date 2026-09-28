După podiumul de la Polignano a Mare, Constantin Popovici a încheiat sezonul 2026 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving pe locul trei și în clasamentul general, în timp ce campionul european Cătălin Preda, care nu a concurat în Italia din cauza unei accidentări, a terminat pe locul 6 în clasamentul celei mai spectaculoase competiții de sărituri în apă de la mare înălțime din lume.

Popovici, locul al treilea în Italia, într-un oraș de vis: Polignano a Mare

După patru etape, desfășurate pe 3 continente, Constantin Popovici a fost din nou în lupta pentru titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Campion în 2023 și vicecampion în 2021, 2024 și 2025, Constantin Popovici era pe locul 3 în clasamentul general înaintea rundei de la Polignano a Mare, la 2 puncte în spatele lui James Lichtenstein și la 13 puncte în spatele liderului Aidan Heslop.

Ultima etapă din acest sezon s-a desfășurat în Italia într-una dintre locațiile emblematice pentru acest sport, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, sărind în Marea Adriatică de pe platformele amplasate în balconul unei case private, care se află direct pe stânci. „Plec cu a treia șansă în lupta pentru titlu, așa că presiunea cea mai mare este pe rivalii mei”, spunea Constantin Popovici, înaintea primei sărituri din weekend.

Sportivul român a început etapa de la Polignano a Mare cu o săritură excelentă pentru care a primit 74,20 de puncte și după prima manșă se afla la egalitate cu Aidan Heslop, liderul clasamentului general. După următoarele două sărituri, James Lichtenstein a trecut în fața celor doi, lupta pentru titlu urmând să fie decisă abia după săritura din ultima manșă.