După cum Sport.ro v-a prezentat aici, campionul român și marele său rival din China se pregătesc în București, la clinica KinetoFit, sub îndrumarea lui Dragoș Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici.
FOTO ȘI VIDEO David Popovici și Pan Zhanle se antrenează împreună în România! Unde au fost surprinși
David Popovici și Pan Zhanle au început un stagiu comun de pregătire în România, cu puțin peste o lună înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august.
„David Popovici și Pan Zhanle, la KinetoFit. Cei mai rapizi doi înotători din lume la liber își fac o parte din pregătire la noi. David Popovici și Pan Zhanle sunt rivali în bazin și dețin, împreună, tot ce contează în sprintul mondial: titluri olimpice, titluri mondiale, recorduri ale lumii. În perioada asta, amândoi lucrează sub același acoperiș, la KinetoFit”, a transmis clinica printr-o postare pe Facebook.
Pan Zhanle deține recordul mondial în proba de 100 de metri liber, cu timpul de 46,40 secunde, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.
David Popovici a reușit al doilea timp din istorie, 46,51 secunde, la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025.
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