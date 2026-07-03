După cum Sport.ro v-a prezentat aici , campionul român și marele său rival din China se pregătesc în București, la clinica KinetoFit, sub îndrumarea lui Dragoș Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici.

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„David Popovici și Pan Zhanle, la KinetoFit. Cei mai rapizi doi înotători din lume la liber își fac o parte din pregătire la noi. David Popovici și Pan Zhanle sunt rivali în bazin și dețin, împreună, tot ce contează în sprintul mondial: titluri olimpice, titluri mondiale, recorduri ale lumii. În perioada asta, amândoi lucrează sub același acoperiș, la KinetoFit”, a transmis clinica printr-o postare pe Facebook.

Pan Zhanle deține recordul mondial în proba de 100 de metri liber, cu timpul de 46,40 secunde, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

David Popovici a reușit al doilea timp din istorie, 46,51 secunde, la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025.