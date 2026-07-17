Mohamed Salah are o nouă echipă: 10.000.000 de euro pe sezon

Mesajul lui Ilie Dumitrescu cu privire la decesul lui Emeric Ienei / Foto: colaj din poze Sport Pictures

Antrenorul Marius Baciu a decis să îl utilizeze pe Risto Radunovic, fotbalist consacrat ca fundaș stânga, pe postul de „închizător”.

Ilie Dumitrescu a explicat de ce Risto Radunovic va fi folosit ca „închizător”

Ilie Dumitrescu a explicat că muntenegreanul a mai îndeplinit un rol tactic asemănător pe construcție, ajungând uneori să fie chiar inter.

„Radunovic pe dezvoltarea jocului se transforma în mijlocaș pe interior, puțin mai sus chiar și ca inter. Apărea chiar și în treimea adversă. Sunt el și Cisotti, doi jucători disciplinați.

Radunovic a mai jucat în pregătire, într-un meci, în fața fundașilor centrali. Cisotti poate să o facă fără nicio problemă”, a subliniat Ilie Dumitrescu, la televiziunea Digi Sport.

Echipele de start din FCSB - FC Argeș