VIDEO David Popovici, mesaj special la revenirea în România: "Dacă urmărește, îi spun că o iubesc foarte mult"

David Popovici, mesaj special la revenirea în România: &quot;Dacă urmărește, îi spun că o iubesc foarte mult&quot; Natație
SPORT.RO
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David Popovici (21 de ani) a revenit în România, după ce a făcut senzație în Italia, la Trofeo Settecolli.

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david popoviciTrofeo SettecollinatatiePan Zhanle
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David Popovici a cucerit trei medalii la Trofeo Settecolli: argint în proba de 50 m liber cu un nou record național, aur la 100 m liber și aur la 200 m liber cu un nou record al competiției și cel mai bun timp din lume în 2026.

David Popovici a revenit în România după Trofeo Settecolli: "Mergem pe direcția potrivită"

Luni după-amiază, David Popovici s-a întors în România și a anunțat că va reveni rapid la antrenamente, având în vedere că se apropie startul Campionatelor Europene de la Paris (31 iulie - 16 august).

"Sunt un pic obosit, dar sunt bine. Mă bucur să fiu înapoi acasă. Urmează de mâine să ne reîntoarcem la antrenamente.

Timpul de la 200 m? Mă bucură destul de multă pentru că îmi demonstrează că pregătirea noastră funcționează. Având cei mai buni timpi ai sezonului în această perioadă, care e foarte încărcată cu antrenamente, îmi spune că mergem pe direcția potrivită.

Da, la Roma e pentru mine ca a doua acasă, mai ales bazinul și arena în care am concurat. Publicul de acolo reușește cumva să trăiască prin noi cursa. E ceva extraordinar. M-am bucurat că am văzut și foarte mulți români acolo", a spus David Popovici.

David Popovici, la Trofeo Settecolli

Foto: IMAGO

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David Popovici, convins că va doborî recordul mondial la 100 m liber

Pe parcursul competiției de la Roma, David Popovici s-a arătat foarte încrezător că, la un moment dat, va reuși să bată și recordul mondial la 100 de metri. Recordul îi aparține în prezent chinezului Pan Zhanle (46.51, la Jocurile Olimpice din 2024).

"Gândul începe cu decizia că se va întâmpla. Având în vedere că recordul a fost doborât tot de un om, este posibil și d-abia aștept să o fac. Nu știu dacă într-o zi, cinci, un an sau doi, dar o să se întâmple pentru că d-asta sunt recordurile acolo.

(n.r - reporterul îi transmite că multă lume îl consideră extraterestru) Sper că am demonstrat de-a lungul timpului că sunt om obișnuit, un om normal. Într-adevăr, sunt foarte bun la ce fac, dar asta pentru că am petrecut extraordinar de mult timp în apă pregătindu-mă pentru asta. Sunt un om obișnuit.

La Campionatul European nu știu dacă voi face și 50 de metri, dar sigur voi înota probleme mele consacrate - 100 m și 200 m liber. O să ne gândim în scurt timp dacă voi face și 50 m. A fost surprinzător de bine acum la 50, am urcat și pe podium. Nici nu mă așteptam la asta", a mai spus David Popovici.

David Popovici, cantonament comun cu Pan Zhanle, în România

Tot luni, David Popovici a anunțat că va face un cantonament comun în România chiar cu chinezul Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial în proba de 100.

"Da, suntem prieteni, e un băiat foarte OK. Are echipă foarte bună. Când a venit propunerea a lor de cantonament împreună mi s-a părut foarte interesant. E clar că și eu am multe de învățat de la el, și el presupun că multe de la mine. Așa că de ce să nu ne pregătim o mică perioadă împreună și să ne încercăm să fim mai buni?", a mai spus Popovici.

David Popovici: "Medalia de aseară a fost dedicație către mamaie"

David Popovici i-a dedicat bunicii sale ultima medalie cucerită în Italia.

"Da, una dintre medalii, cea de aseară, a fost dedicație către mamaie. Dacă urmărește, îi spun din nou că o iubesc foarte mult. Eu îi spun mereu, în fiecare zi, dar voiam să-i spun asta și în fața camerelor ca să-i reamintesc cât de mult o apreciez că a avut grijă de mine de când eram mic. A contribuit și ea la tot ce se întâmplă acum.

Tot ce se vede la televizor - faptul că sunt cunoscut, medaliile, gloria, titlurile - sunt drăguțe, numai că, la sfârșitul zilei, mă consider un om bogat atât timp cât oamenii din jurul meu sunt sănătoși, sunt bine, sunt în viață. Nu e nimic care să mă bucure mai tare. Pentru mine e un cadou să pot să petrec timp cu oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc", a spus Popovici.

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